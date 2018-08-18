عرض بيع بيع مبلغ 210 دولار بيتكوين مقابل 185دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
210 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
656
الإعجابات
60
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 210دولار بيتكوين مقابل CCP ...للبيع دفعة واحدة. 1دولار مقابل 185دج ...
العمولة لاتوجد... السعر حسب محفظة بلوكشين
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : اعمال حرة
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,497
الإعجابات
2,714
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
656
الإعجابات
60
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#3
المبلغ محجوز في انتظار تاكيد الاخ لحجزه
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#8
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
656
الإعجابات
60
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#8
عند اضافتك من طرف المشرف الرجاء التاكد من المحفظة اخي الكريم تحياتي
 
A

amiro7

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#9
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
656
الإعجابات
60
النقاط
17
العمر
24
محل الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#9
قال Fethi.dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
في انتظار تحويل المعلومات للمشتري
 
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