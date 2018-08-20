MESSI23000
:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
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- 171
متوفر عندي 526 دولار PERFECT MONEY للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 دولار= 185 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السعر: 1 دولار= 185 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة علي شاري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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