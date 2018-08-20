كيف أتخلص ماهته العادة السيئة يوم العيد

السلام عليكم أحبابي في اللمة العزيزة

صح عيدكم و كل عام و كل عيد و أنتم و أنتن بألف ألف خير أحبتي

أحبتي لاشك أن يوم العيد هو يوم فرح و سرور

و توسعة عن العيال

و العيد فرصة للفرح المباح و فيه يرتدي الناس أجمل الثياب

ويجتهدون في إظهار طريقة للتعبير عن فرحهم

سواء كانوا كباراً أم صغاراً

فإظهار الفرح في العيد سنة نبويّة يجب على جميع المؤمنين العمل بها.

و هنا تحضرنا قصة حيث أجتمع أهل الحبشة في زمان النبي صلى الله عليه و سلم

و في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم، حيث اجتمعوا يرقصون بالدرق والحراب

واجتمع معهم الصبيان حتى علت أصواتهم ، فسمعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهم

ثم قال لعائشة : "يا حميْراء أتحبين أن تنظري إليهم ، قالت : نعم ، فأقامها - صلى الله عليه وسلم

وراءه خدها على خده يسترها ، وهي تنظر إليهم

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يغريهم ، ويقول : دونكم يا بني أرفدة ، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة

إني بعثت بالحنيفية السمحة" .

فهذه مشاهد الفرح بالعيد ومظاهر السرور والبهجة تقام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقرها ويحتفي بها .

أما قضيتي أنا فهي حزن شديد يصيبني ليلة العيد و صباح يوم العيد فأتذكر كل الأحزان

أتذكر الأيتام و الفقراء و أتذكر المظلومين أتذكر حال المسلمين المضطهدين في فلسطين و ميانمار

أتذكر سوريا و العراق و ليبيا

أتذكر من فقدناهم من الأهل و الأحباب

بإختصار أتذكر كل شي يدعوا إلى الحزن و أذرف دموعا حارة و أجهش

و احيانا أصلي العيد و ألتزم المسجد لساعات حتى أتعب بعدها أبدأ بالمباركة للأهل و الأحباب

زوجتي هي الوحيدة التي تعلم بهذا الأمر و دائما تحاول معي لكن لأم أقدر التخلي عن عادتي و أنا وفي لها