عدد إضافي : الخوف من الدم، أسبابه وعلاجه

faith8
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
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الخوف من الدم، أسبابه وعلاجه
يأتي عيد الأضحى وسط مخاوف بعض الأشخاص من رؤية مشاهد الدم. ويتحول عند البعض إلى خوف شديد يصل إلى مستوى مرضي.
ولهذا المرض عدة أسباب:
بينها ارتباطه بمخاوف مرضية أخرى، بينها رهاب الإبر والخوف من الأطباء والخوف من الأمراض.
و الخوف من كل ما هو طبي. فهي المهنة التي عادة ما ترتبط بالدم والحقن والإصابات والموت.
وتساهم صور السينما والتلفزيون بزيادة جرعة الخوف، وذلك بسبب بثها لقصص القتل والخوف والأفلام الدموية المروعة.
ومن بين أسباب الخوف كذلك نذكر الخوف من الجراثيم.
إذ يتخيل المريض أن الجراثيم قد تنتقل عبر الدم إليه، كما يرتبط برهاب بالخوف المرضي من الموت.
وككثير من الفوبيات المتطرفة، قد يكون السبب مرتبطاً بأحداث صادمة عاشها المريض في طفولته.
و الخوف من كل ما هو طبي. فهي المهنة التي عادة ما ترتبط بالدم والحقن والإصابات والموت.
وتساهم صور السينما والتلفزيون بزيادة جرعة الخوف، وذلك بسبب بثها لقصص القتل والخوف والأفلام الدموية المروعة.
ومن بين أسباب الخوف كذلك نذكر الخوف من الجراثيم.
إذ يتخيل المريض أن الجراثيم قد تنتقل عبر الدم إليه، كما يرتبط برهاب بالخوف المرضي من الموت.
وككثير من الفوبيات المتطرفة، قد يكون السبب مرتبطاً بأحداث صادمة عاشها المريض في طفولته.
أعراضه:
يستجيب الجسم بطرق مختلفة مع حالات الدم، وتتراوح من الخوف إلى الإغماء،
وهو الطريقة الدفاعية للجسم لحماية نفسه من مزيد من التوتر.
إضافة إلى أعراض الفوبيا التقليدية مثل القلق والغثيان وزيادة نبضات القلب والشحوب.
وهو الطريقة الدفاعية للجسم لحماية نفسه من مزيد من التوتر.
إضافة إلى أعراض الفوبيا التقليدية مثل القلق والغثيان وزيادة نبضات القلب والشحوب.
ماذا نفعل للمريض عند تعرضه لصدمة من مشاهد الدم؟
لا ينصح الأطباء بالاسترخاء للتغلب على هذه الفوبيا بل على العكس.
إذ ينصحون في هذه بأن يضغط المريض على أكبر عدد من عضلات جسمه بأن يتخذ شكل عقد متوترة.
وهذه الطريقة تكون فعالة حتى في منع الإغماء المترتب عن الخوف.
ولايجب إجبار المريض على التعرض إلى مشاهد الدم لكي تزول مخاوفه،
بل العكس ذلك قد يؤزم حالته أكثر فاكثر الأصح أن يترك على راحته متى أعتقد أنه مستعد لمواجهة مخاوفه.
نتمنى تكون الأعداد قد افادتكم
أنتظروني غدا في آخر عدد وهو كيفية التخلص من الغثيان في عيد الأضحى
أتهلاو في صحتكم ^^
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