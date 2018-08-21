عدد إضافي : الخوف من الدم، أسبابه وعلاجه

بينها ارتباطه بمخاوف مرضية أخرى، بينها رهاب الإبر والخوف من الأطباء والخوف من الأمراض.

و الخوف من كل ما هو طبي. فهي المهنة التي عادة ما ترتبط بالدم والحقن والإصابات والموت.

وتساهم صور السينما والتلفزيون بزيادة جرعة الخوف، وذلك بسبب بثها لقصص القتل والخوف والأفلام الدموية المروعة.

ومن بين أسباب الخوف كذلك نذكر الخوف من الجراثيم.

إذ يتخيل المريض أن الجراثيم قد تنتقل عبر الدم إليه، كما يرتبط برهاب بالخوف المرضي من الموت.



وككثير من الفوبيات المتطرفة، قد يكون السبب مرتبطاً بأحداث صادمة عاشها المريض في طفولته.