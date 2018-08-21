طيب أثرك

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله الذي خلق الأرض والسموات ، الحمد لله الذي علم العثرات ، فسترها على اهلهاوانزل الرحمات ، ثم غفرها لهم ومحا السيئات ، فله الحمد ملئ خزائن البركات ، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات ، وله الحمد ماتعاقبت الخطوات ، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات ، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات ، وعدد الحركات والسكنات ،
سبحانه سبحانه سبحانه
الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدآ في خلاياه

الناس يعصونه جهرآ فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه
وأشهد أن لا إله إلا الله لا مفرج للكربات إلا هو ، ولا مقيل للعثرات إلا هو ، ولا مدبرللملكوت إلا هو ، ولاسامع للأصوات إلا هو ، ما نزل غيث إلا بمداد حكمته ، وما انتصر دين إلا بمداد عزته ، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته ، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته ،
وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله قام في خدمته ، وقضى نحبه في الدعوة لعبادته ، واقام اعوجاج الخلق بشريعته ، وعاش للتوحيد ففاز بخلته ، وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته ، صلى عليك الله يا علم الهدى

متابعيني...
لا اعلم ما هي امنياتكم.. ولكني اعلم ان الجنة هي كل المنى..
فيا رب اسألك لي ولهم جنة تنتهي عندها كل الأمنيات..
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#2
« الله أكبر الله أكبر » ليست مجرد كلمات نتمتم بها ؛ هيَ مواساة ؛
لتعلم أنه مهما عظم حزنك و زاد الحِمل الذي تحمله بصدرك و كبر همّك
"فلا تقلق الله أكبر ممّا يحدث ؛
أكبر من كلِّ مشاكلك أكبر من همومك أكبر من مرضك أكبر من ديونك
أكبر من ظلم البشر أكبر من كل شيء جل جلاله وتقدست أسماءه
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#3
تذكر أن أهل الجنة ماتحسروا على شيء كحسرتهم على ساعة لم يذكروا الله فيها
فلاتفوت من وقتك شياء بدون ذكرالله >
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#4
حِيْنَ يشاءُ الله " يستبدلُ أسباباً بِأسباب

وحِيْنَ يشاءُ الله " يُغلقُ باباً ويفتحُ ابواب

كُن راضياً وكأنكَ تملكُ كُل شيء ف كُل ما يكتُبهُ الله لنا الطف مما نشاء

اللهم ارزقنا الرضى بما قدرت لنا
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#5
يقول حكيم :
الحديد بالطن ، والذهب بالجرام ، والألماس بالقيراط ، والفاكهة بالكيلو
أمّا أعمال الآخرة فهي ..
بالذرّة "فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً يره" .
الوزن على حسب السلعة ،
" ألا إن سِلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنّة "
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#6
لأنك اللهُ ...
لا أشكو إلى بشرٍ
وأرتجيكَ .. لِجبرِ الروحِ .. رباهُ

لأنك اللهُ .. لا أخفيكَ ضائقتِي
وما يخبئُ قلبي مِنْ خَطاياهُ

تعبتُ ياربِّ حتى أرهقتْ صِفَتِي
فظاظتي وجفا حدسي خباياهُ

إليكَ أشكو .. وأنتَ اللهُ .. ماغَفِلتْ
عيناكَ عن تائهٍ باللطفِ ترعاهُ
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
58
الإعجابات
28
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#7
اجر لي ولكم
- سبحان الله
-الحمدلله
-لا إله إلا الله
-الله أكبر
-لا حول ولا قوة الا بالله
-سبحان الله وبحمده
-سبحان الله العظيم
-أستغفر الله وأتوب إليه
-اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد
(عليه أفضل الصلاه والسلام)
-لا إله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
 
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