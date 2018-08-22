فتوى للشيخ محمَّد الصالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ



لا تجوز المراسلة بين الشبان و الشابات



سئل الشيخ محمد الصَّالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ :

ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان و الشابات علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق و العشق و الغرام ، و أنا دائماً أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى { و جعلناكم شُعُوباً و قبَائِلَ لتعارفوا }[ الحجرات :13].



فأجاب :



لا يجوز لأي إنسانٍ أن يُرَسِل امرأة أجنبيَّة عنه ، لما في ذلك من فتنة ، و قد يظن المراسل أنَّه ليست هناك فتنة ، و لكن لا يزال به الشيطَان حتى يغريه بها و يغريها به.

و قد أمر صلى الله عليه و سلَّم من سمع الدَّجَال أن يبتعد عنه و أخبَر أنَّ الرَّجُلَ قد يأتيه و هو مؤمن و لكن لا يزال به الدَّجَال حتى يفتنه .

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة و خطر كبير و يجب الابتعاد عنها و إن كان السائل يقول إنَّه ليس فيها عشق و لا غرام.

أما مراسَلَة الرِّجَال للرِّجَال و النِّسَاء للنِّساء ، فليسَ فِيهَا شَيء إلاَّ أَن يَكُونَ هنَاكَ أمرٌ محظور



فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 2/898. بواسطة : " فتاوى المرأة المسلمة " ص578.[1]









أختاه رسالتي موجهة اليك اياك ثم اياك من المحادثات الخاصة مع من هم ليسو من بني جنسك لما فيه من اثم و فتنة و غضب لله عز و جل و اذا ما وصلتك رسالة من احدهم عبر المنتديات او الفايسبوك.....فقط تجاهليها



فقط تخيلي نفسك في غرفة مغلقة انت و هذا الشاب الذي هو أجنبي عنك تتبادلان أطراف الحديث هل ترضين بهذا أكيد لا

و أنت أخي تخيل نفسك تكلم فتاة أجنبية هل ترضى لنفسك هذا











يعلم الله اني ما كتبت هذا الموضوع الا للفائدة العامة و غايتي به النصح و جزاكم الله ألف خير