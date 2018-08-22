قصيدة جوار الحبيب

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

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قصيدة جوار الحبيب
شاعر من أهل المدينة المنورة يرثي منزله القريب من الحرم بعد صدور قرار إزالته في التوسعة الأخيرة ،
يقول :
و لمّا رأيت الرقم فوق جدارها
و أيقنت أنَّ الهدم أصبح ساريا
بعثت إليكم بالبريد رسالتي
و أرفقتها شرحاً عن الدار وافيا
و أخليتها والعين تذرف دمعها
و الإبن يصرخ والبنات بواكيا
فإن جاءت الآلات تهدم منزلي
وأصبح بنياني على الأرض هاويا
فلا ترفعوا ذاك الركام بقسوة
ستلقون قلبي تحته كان باقيا
فمَن لي بجار يشرح الصدر ذكره
و مَن لي بدار كان للخير دانيا
فإن كنت تبكي إن سمعت مصيبتي
فإني سأبقى طيلة العمر باكيا
سلامٌ على دار الرسول وأهلها
فقد صرت بعد القرب بالدار… نائيا
☑ وهذا رد الشاعر عبدالله عقلان :
ايا صاحب الدار التي جاء ذكرها
بطيبة و الاشواق تهفو دوانيا
قرأت لك الابيات حين رسلتها
ففاضت دموع العين عبر القوافيا
فدارك يا هذا بوصفك جنة
و قلبك فيها رغم بعدك باقيا
الا ليت من قاموا بهذا ترفّقوا
و راعوا حنيناً في فؤادك خافيا
اما علموا انَّ القلوب منازل
و أعظمها ما كان لله صافيا
و ما علموا ان الجوار معادن
و جيرة خير الخلق اسمى الامانيا
ففي ذكره للنفس انس وراحة
و في قربه تغلوا ديارا خواليا
فصلِّ و سلًم يا الهي على النبي
محمد خير الخلق للناس هاديا
صلوا على الحبيب.
 
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