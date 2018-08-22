قصيدة جوار الحبيب

شاعر من أهل المدينة المنورة يرثي منزله القريب من الحرم بعد صدور قرار إزالته في التوسعة الأخيرة ،

يقول

و لمّا رأيت الرقم فوق جدارها

و أيقنت أنَّ الهدم أصبح ساريا

بعثت إليكم بالبريد رسالتي

و أرفقتها شرحاً عن الدار وافيا

و أخليتها والعين تذرف دمعها

و الإبن يصرخ والبنات بواكيا

فإن جاءت الآلات تهدم منزلي

وأصبح بنياني على الأرض هاويا

فلا ترفعوا ذاك الركام بقسوة

ستلقون قلبي تحته كان باقيا

فمَن لي بجار يشرح الصدر ذكره

و مَن لي بدار كان للخير دانيا

فإن كنت تبكي إن سمعت مصيبتي

فإني سأبقى طيلة العمر باكيا

سلامٌ على دار الرسول وأهلها

فقد صرت بعد القرب بالدار… نائيا



ايا صاحب الدار التي جاء ذكرها

بطيبة و الاشواق تهفو دوانيا