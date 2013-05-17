قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

lamine zargo

lamine zargo

:: عضو مُشارك ::
كي نهدر معاك حاولي تفهمينـــــــــــــــــي
و اللي راه في قلبك غير أهدريه
أنا ما قلتلكش بالسيف أبغينــــــــــــــــــــي
قلبك من حقوا يعشق اللي يبغيه
أنا طلبت منك غير تصارحينــــــــــــــــــي
و لو بخط برية واش عليــــه
جوابك كيما كان يربينـــــــــــــــــــــــــ ـــي
أو ما تهمنيش كلمة لالا ولاّ إيه
غير كلمة , تفري اللي بينك وبينـــــــــــي
و تريحني من لعذاب اللي راني فيه
يا الغالية راكي عييتينــــــــــــــــــــــــ ــــي
وقتاش قلب العاشق تفهميه
طبطبت و ناديت ما جاوبتينـــــــــــــــــــي
ما عرفتش علاش بابك بلعتيه
لو صرالك ما صرالي تعدرينـــــــــــــــــي
أنا همي غير ربي اللي عالم بيه
محقور في عشقك حقرتينــــــــــــــــــــــي
قلبي كان هاني و أنتي هولتيه
مظلوم في غرامك ظلمتينــــــــــــــــــــــي
و جميع من ظلم الدنيا دارت عليه
بريء و بسكاتك تهمتينــــــــــــــــــــــــ ـي
ربي يحاسبك على الشيء اللي درتيه
درتيني عدوك في قفصك سجنتينــــــــــي
عماتك الدنيا عقلك ودرتيــــــه
في سجن لعذاب وحدي خليتينـــــــــــــي
بلعتي لبواب و المفتاح أديتيــه
لكن ربي كريم و قادر ينجينـــــــــــــــي
و ما بقالي غير نوكل أمري ليه
قادر المولى يبليك كيما بليتينـــــــــــــــي
و يسجنك فالقفص اللي راني فيه
ما طلبتش المحال غير حاجة تكفينــــــي
صارحيني و اللي في قلبك أهدريه
أنا حتى لو كان نعرف بلي تكرهينــــــي
نحلف على وجهي ما تزيديش تشوفيه
ما نبكيلك ما تطيح دمعة من عينـــــــــــي
لو كان يبكي قلبي نقلعه نرميه
نبغيك , نبغيك أومانرضاش باش تذليــــي
و لو نموت , الذل ما نرض بيه
أنا نموت غير فالقلب اللي يبغينـــــــــــــي
و اللي باعني تدور الدنيا نشريه
أنتي صاح طفلة شابة تعجبينــــــــــــــــي
و هاد الشــــي لازم عليك تعرفيه
أو ماتقدريش تعرفي حتى تعرفينــــــــــــي
أو باش تعرفيني لازم عقلك تكاكيـــه
هامل في قلبي و زدتي همّلتينــــــــــــــي
الهامل هموم اللي عداها تكفيــــــه
راني كي الطير في قفصك سجنتينــــــــي
و اللي فديته بدمعة ربي عالم بيه.

... منقـــول ...

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

Hhhhh Ouii vive Les L'algerinnne Mais vraiment ToOooOP hADD chi3r
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

ما نبكيلك ما تطيح دمعة من عينـــــــــــي
لو كان يبكي قلبي نقلعه نرميه
:d
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

ههههههههههههههه تحيا اللهجة انتاعنا
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

يا يما ع حب بلادي شحال مليح مشي كيما واحد لعباد غير الريح
انا كنبغيك بزاف اخخخخخخخخخخخخخخ :d
بحبك يا احمد يعععععععععععععععععععععع:down:
نحبك ياسر حبيبتي وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو:up:
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

بزاف شباب
بيلي بلي الحب كاين في الجزائر نبيلك بلي الفيل إطير
☺♥
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

ههههههههه روعة
 
رد: قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

هههههههههههههههه
مرسي
 
قال lamine zargo:
كي نهدر معاك حاولي تفهمينـــــــــــــــــي
و اللي راه في قلبك غير أهدريه
أنا ما قلتلكش بالسيف أبغينــــــــــــــــــــي
قلبك من حقوا يعشق اللي يبغيه
أنا طلبت منك غير تصارحينــــــــــــــــــي
و لو بخط برية واش عليــــه
جوابك كيما كان يربينـــــــــــــــــــــــــ ـــي
أو ما تهمنيش كلمة لالا ولاّ إيه
غير كلمة , تفري اللي بينك وبينـــــــــــي
و تريحني من لعذاب اللي راني فيه
يا الغالية راكي عييتينــــــــــــــــــــــــ ــــي
وقتاش قلب العاشق تفهميه
طبطبت و ناديت ما جاوبتينـــــــــــــــــــي
ما عرفتش علاش بابك بلعتيه
لو صرالك ما صرالي تعدرينـــــــــــــــــي
أنا همي غير ربي اللي عالم بيه
محقور في عشقك حقرتينــــــــــــــــــــــي
قلبي كان هاني و أنتي هولتيه
مظلوم في غرامك ظلمتينــــــــــــــــــــــي
و جميع من ظلم الدنيا دارت عليه
بريء و بسكاتك تهمتينــــــــــــــــــــــــ ـي
ربي يحاسبك على الشيء اللي درتيه
درتيني عدوك في قفصك سجنتينــــــــــي
عماتك الدنيا عقلك ودرتيــــــه
في سجن لعذاب وحدي خليتينـــــــــــــي
بلعتي لبواب و المفتاح أديتيــه
لكن ربي كريم و قادر ينجينـــــــــــــــي
و ما بقالي غير نوكل أمري ليه
قادر المولى يبليك كيما بليتينـــــــــــــــي
و يسجنك فالقفص اللي راني فيه
ما طلبتش المحال غير حاجة تكفينــــــي
صارحيني و اللي في قلبك أهدريه
أنا حتى لو كان نعرف بلي تكرهينــــــي
نحلف على وجهي ما تزيديش تشوفيه
ما نبكيلك ما تطيح دمعة من عينـــــــــــي
لو كان يبكي قلبي نقلعه نرميه
نبغيك , نبغيك أومانرضاش باش تذليــــي
و لو نموت , الذل ما نرض بيه
أنا نموت غير فالقلب اللي يبغينـــــــــــــي
و اللي باعني تدور الدنيا نشريه
أنتي صاح طفلة شابة تعجبينــــــــــــــــي
و هاد الشــــي لازم عليك تعرفيه
أو ماتقدريش تعرفي حتى تعرفينــــــــــــي
أو باش تعرفيني لازم عقلك تكاكيـــه
هامل في قلبي و زدتي همّلتينــــــــــــــي
الهامل هموم اللي عداها تكفيــــــه
راني كي الطير في قفصك سجنتينــــــــي
و اللي فديته بدمعة ربي عالم بيه.

... منقـــول ...

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تهببببل أول مرة نقراهاااا.😍شبيهتها في اللغة العربية

يامن هــــواه أعــــزه وأذلـني
كيف السـبـيـل إلى وصـالك دلـنــي
أنت الذي حلفتني وحـلـفـت لي
وحـلـفـت أنك لا تـخـون فخـنـتـني
وحلفت أنك لا تميل مع الهـوى
أين اليـمـيـن وأين مـا عـاهـدتـنـي
تركـتـني حيـران صـباً هــائمــاً
أرعى النجوم وأنت في عيش هني

لأقعـدن على الطـريـق وأشتكي
وأقـول مـظـلــوم وأنت ظـلمـتـني
ولأدعون عليك في غسق الدجى
يـَبـلـيـك ربي مـثـلـمــا أبلـيـتـنــي
🍅
 
توقيع طمطومة مصطفى

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