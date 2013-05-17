قصيدة غزل جزائرية..... الحب باللهجة الجزائرية

كي نهدر معاك حاولي تفهمينـــــــــــــــــي

و اللي راه في قلبك غير أهدريه

أنا ما قلتلكش بالسيف أبغينــــــــــــــــــــي

قلبك من حقوا يعشق اللي يبغيه

أنا طلبت منك غير تصارحينــــــــــــــــــي

و لو بخط برية واش عليــــه

جوابك كيما كان يربينـــــــــــــــــــــــــ ـــي

أو ما تهمنيش كلمة لالا ولاّ إيه

غير كلمة , تفري اللي بينك وبينـــــــــــي

و تريحني من لعذاب اللي راني فيه

يا الغالية راكي عييتينــــــــــــــــــــــــ ــــي

وقتاش قلب العاشق تفهميه

طبطبت و ناديت ما جاوبتينـــــــــــــــــــي

ما عرفتش علاش بابك بلعتيه

لو صرالك ما صرالي تعدرينـــــــــــــــــي

أنا همي غير ربي اللي عالم بيه

محقور في عشقك حقرتينــــــــــــــــــــــي

قلبي كان هاني و أنتي هولتيه

مظلوم في غرامك ظلمتينــــــــــــــــــــــي

و جميع من ظلم الدنيا دارت عليه

بريء و بسكاتك تهمتينــــــــــــــــــــــــ ـي

ربي يحاسبك على الشيء اللي درتيه

درتيني عدوك في قفصك سجنتينــــــــــي

عماتك الدنيا عقلك ودرتيــــــه

في سجن لعذاب وحدي خليتينـــــــــــــي

بلعتي لبواب و المفتاح أديتيــه

لكن ربي كريم و قادر ينجينـــــــــــــــي

و ما بقالي غير نوكل أمري ليه

قادر المولى يبليك كيما بليتينـــــــــــــــي

و يسجنك فالقفص اللي راني فيه

ما طلبتش المحال غير حاجة تكفينــــــي

صارحيني و اللي في قلبك أهدريه

أنا حتى لو كان نعرف بلي تكرهينــــــي

نحلف على وجهي ما تزيديش تشوفيه

ما نبكيلك ما تطيح دمعة من عينـــــــــــي

لو كان يبكي قلبي نقلعه نرميه

نبغيك , نبغيك أومانرضاش باش تذليــــي

و لو نموت , الذل ما نرض بيه

أنا نموت غير فالقلب اللي يبغينـــــــــــــي

و اللي باعني تدور الدنيا نشريه

أنتي صاح طفلة شابة تعجبينــــــــــــــــي

و هاد الشــــي لازم عليك تعرفيه

أو ماتقدريش تعرفي حتى تعرفينــــــــــــي

أو باش تعرفيني لازم عقلك تكاكيـــه

هامل في قلبي و زدتي همّلتينــــــــــــــي

الهامل هموم اللي عداها تكفيــــــه

راني كي الطير في قفصك سجنتينــــــــي

و اللي فديته بدمعة ربي عالم بيه.



... منقـــول ... ​

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