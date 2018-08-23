بلماضي يعيد مبولحي إلى عرين الجزائر

أعاد المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، الحارس رايس مبولحي، إلى صفوف الخضر، خلال التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.وسيلعب المنتخب الجزائري، أمام نظيره الجامبي، على ملعب الاستقلال بباكو، يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.وأعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حارس المرمى رايس مبولحي، قد تلقى استدعاء من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل خوض لقاء جامبيا.وكان مبولحي، قد رفض دعوة المدرب السابق رابح ماجر، بحجة عدم الجاهزية، لكنه سيعود إلى حماية عرين محاربي الصحراء.