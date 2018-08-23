بلماضي يعيد مبولحي إلى عرين الجزائر

الفتى المغامر

الفتى المغامر

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#1
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#1


أعاد المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، الحارس رايس مبولحي، إلى صفوف الخضر، خلال التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وسيلعب المنتخب الجزائري، أمام نظيره الجامبي، على ملعب الاستقلال بباكو، يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.


وأعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن حارس المرمى رايس مبولحي، قد تلقى استدعاء من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل خوض لقاء جامبيا.

وكان مبولحي، قد رفض دعوة المدرب السابق رابح ماجر، بحجة عدم الجاهزية، لكنه سيعود إلى حماية عرين محاربي الصحراء.
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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منتديات التعليم المتوسط
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#2
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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#2
هذا خبر جد مفرح
ان شاء الله تتسقم كتيبة منتهب محاربي الصحراء و ترجع أمجاد الأمس القريب ..و نشوفو المنتخب بشخصية جديدة.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#3
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الجزائر الحبيبة
#3
هناك أخبار أنه هناك خلافات كبيرة بين مدان و بلماضي
حيث قدم مدان قائمة لبلماضي فيها أسماء اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة
فقام بلماضي برمي الورقة
فنشب خلاف بين الرجلين لذالك تم تأخير الإعلان عن القائمة
 
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