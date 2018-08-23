الكوليرا في القوة الاقليمية الجزائر

في الحقيقة ظهور هذا المرض في الجزائر او أي بلد شبيه بالجزائر ليس بالغريب فالواقع المغطى بأراجيف وترهات تصريحات وزراء ومسيرين لقطاعات حساسة وقريبة للمواطن سرعانما يطفوا الى السطح في كل مرة وتنشر الرداءة رداءها . فمن كارثة لاخرى ومن داء لآخر مادامت نية واخلاص كل المنظومة التي هي الداء الأكبر الذي أصيبت به الجزائر بعد المحتل الفرنسي ككل غير صادقة مع شعبها المغلوب على أمره وفي كل مرة ترمى الاسباب والمبررات على عاتق الشعب وكأن هذا الشعب يحب ويبحث بشغف عن المصائب والكوارث. يا للخسارة نظام متهالك وسياسيون بزناسية وموظفون مرتشون ومسيرون مفبركون حملوا إلينا كل أمراض العالم فماذا سنحتمل وماذا سنسمع مستقبلا من أخبار؟

نعم نحن قوة إقليمية في البنى التحتية في التعليم في الصحة في الصناعات في كل شيء من نسج خيال هؤلاء البغال الذين أبتلينا بهم.( حاشا الحيوان)

ماذا سنفعل الآن بابتسامتك العريضة يا زرواطي.





استفساري هو هل السبب في ظهور هذا المرض هو ممارسات المواطن أو الجهات الوصية كما يقولون؟