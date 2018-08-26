مشاركتي في مسـابقة (عيد الأضحى) أشهى طبق تقليدي

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,071
الإعجابات
13,607
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
MPgzH.gif





اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية عيدكم مبارك و كل عام وانتم بخير و ان شاء الله ربي يبقي عليكم الصحة و الستر


أقدم لكم مشاركتي في :

مسـابقة (عيد الأضحى) أشهى طبق تقليدي

الطبق : الدوارة بطريقة منطقتنا


المكونات.:


بصل
حمص
دوارة فيها المصارن و الكرشة و الرئة
وعين الدوارة
و التوابل : فلفل اسود ، سلك نجبير ،حرور بارد يعني مش حارة و شوية حرور حارة
راس الحانوت ، ملح و ثوم
طماطم
نخليكم مع الصور

aaa.jpg

aa.jpg

aaaa.jpg

و هذا هو طبقنا


aaaaa.jpg



تحياتي و احترامي لجميع اللماويين 💐
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,155
الإعجابات
3,743
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
ممممم هايلة الطبخة يعطيك الصحة حنونة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,428
الإعجابات
61,984
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتشهي الدوارة يممم
بصحتكم وشكرا لوضع الطريقة والوصفة بالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top