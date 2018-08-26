yaso ياسمين
:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,071
- الإعجابات
- 13,607
- النقاط
- 1,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
اهلا و سهلا بكم اعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية عيدكم مبارك و كل عام وانتم بخير و ان شاء الله ربي يبقي عليكم الصحة و الستر
أقدم لكم مشاركتي في :
مسـابقة (عيد الأضحى) أشهى طبق تقليدي
الطبق : الدوارة بطريقة منطقتنا
المكونات.:
بصل
حمص
دوارة فيها المصارن و الكرشة و الرئة
وعين الدوارة
و التوابل : فلفل اسود ، سلك نجبير ،حرور بارد يعني مش حارة و شوية حرور حارة
راس الحانوت ، ملح و ثوم
طماطم
نخليكم مع الصور
و هذا هو طبقنا
تحياتي و احترامي لجميع اللماويين 💐
أقدم لكم مشاركتي في :
مسـابقة (عيد الأضحى) أشهى طبق تقليدي
الطبق : الدوارة بطريقة منطقتنا
المكونات.:
بصل
حمص
دوارة فيها المصارن و الكرشة و الرئة
وعين الدوارة
و التوابل : فلفل اسود ، سلك نجبير ،حرور بارد يعني مش حارة و شوية حرور حارة
راس الحانوت ، ملح و ثوم
طماطم
نخليكم مع الصور
و هذا هو طبقنا
تحياتي و احترامي لجميع اللماويين 💐