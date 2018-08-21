مسـابقة (عيد الأضحى) أشهى طبق تقليدي

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المراقبين
#1
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,025
الإعجابات
28,741
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#1


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أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وعيدكم مبارك
وكل عامٍ وأنتم بخير وصحة وسلام

نطل عليكم مع أول أيام عيد الفطر المبارك ومعنا مسابقة مميزة
كما عودناكم في كل موسم خير

مسابقتنا بعنوان .. :love::love:

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ستقوم الأخوات المشاركات بمشاركتنا الأطباق التقليدية خلال عيد الأضحى المبارك

:cool::cool: شروط المسابقة :cool::cool:

1- كتابة إسم الطبق التقليدي
2- التصوير بشكل واضح وكتابة أسم المشتركة وحقوق المنتدى ( حماية من السرقة )
3- التقديم بطريقة جميلة ومرتبة

تبدأ المسابقة مع أول يوم من عيد الأضحى المبارك
وتستمر لمدة أسبوعين

:love:جوائز المسابقة :love:

تتحصل الفائزة بالمرتبة الأولى على ..
وســــام + 200 نقطة

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:love::love: وبقية المشاركات .. :love::love:
يتحصلن على 50 نقطة

نرجوا أن تتحفونا بأطباقكن ومشاركاتكن
ونرجوا أن لا تخيبوا آمالنا

بالتوفيق لكن جميعاً

نهائيات.gif
 
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