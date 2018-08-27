عملية التصويت وشرح مفصل لسير فعالية اللمة تقرأ

بعد الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ

وأخذ آراء أعضاءنا الكرام واقتراحاتهم حول الكتب والروايات

نضع اليوم أسماء الكتب والروايات المقترحة لكي تصوتون عليها

طريقة التصويت وطريقة العمل :