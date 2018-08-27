عملية التصويت وشرح مفصل لسير فعالية اللمة تقرأ

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بعد الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ
الاعلان عن فعالية اللمة تقرأ !
وأخذ آراء أعضاءنا الكرام واقتراحاتهم حول الكتب والروايات
نضع اليوم أسماء الكتب والروايات المقترحة لكي تصوتون عليها
طريقة التصويت وطريقة العمل :
تصوتون على الرواية والكتاب الذي تودون
كما اشرنا سابقا الملخصات تكون فردية أو جماعية
من يود العمل لوحده يستطيع ومن يود العمل مع مجموعة تلخص نفس الكتاب فله ذلك
في هذا الموضوع تستطيعون اختيار الفريق الذي تودون الانضمام اليه وتقديم اسم الرواية والكتاب
-من يريد التلخيص لوحده ايضا يعلمنا في الموضوع
- مثلا : فريق تلخيص رواية حنان لاشين غزل البنات
فريق تلخيص كتاب كتاب فقاقيع لأحمد خالد توفيق ..الخ
-يتم التحضير للملخصات عبر الرسائل الخاصة
بالنسبة للاعضاء الجدد يمنكم المراسلة بعد فتح محادثة من طرف المشرفين او الاداريين واضافتكم اليها .
الروايات :
1-رواية غزل البنات للكاتبة حنان لاشين
رابط التحميل
غزل البنات-د.حنان لاشين.pdf
2-رواية أرض السافلين للدكتور أحمد خالد مصطفى
رابط التحميل
3-رواية ماريا للكاتبة أمينة شنلك أوغلي
4-رواية قيد القمر للكاتبة نهى طلبة
5-رواية مذكرات من البيت الميت للروائي الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي
6-رواية عروس المطر للكاتبة بثينة العيسى
7-رواية كل شي ء بقدر للكاتب اسلام باكلو
الكتب :
8-كتاب مع النبي لأدهم الشرقاوي
9-كتاب فقاقيع لأحمد خالد توفيق
10-حياة بلاتوتر لابراهيم الفقي
11-كتاب كوني صحابية لحنان لاشين
رابط التحميل
كوني-صحابية.pdf
12-كتاب هل تلبسين هذا ؟ للكاتبة ديبوره تانن
ومن لديه استفسار يضعه في الموضوع
لجنة الاشراف على الفعالية :
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
8-كتاب مع النبي لأدهم الشرقاوي
9-كتاب فقاقيع لأحمد خالد توفيق
10-حياة بلاتوتر لابراهيم الفقي
11-كتاب كوني صحابية لحنان لاشين
رابط التحميل
كوني-صحابية.pdf
12-كتاب هل تلبسين هذا ؟ للكاتبة ديبوره تانن
ومن لديه استفسار يضعه في الموضوع
لجنة الاشراف على الفعالية :
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
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