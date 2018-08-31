تلخيصي لرواية غزل البنات -فعالية اللمة تقرأ

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مساء/صباح الخير رواد منتدى المطالعة
وفعالية اللمة تقرأ
وددت المشاركة في هذه الفعالية التي أريد الاكتساب من خلالها الكثير في مجال المطالعة والمناقشة وعليه أقدم لكم مشاركتي في تلخيص رواية غزل البنات للكاتبة حنان لاشين
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اسم الكتاب :
رابط التحميل
غزل البنات-د.حنان لاشين.pdf
التعريف بالمؤلفة:
الدكتورة حنان لاشين المكناة بأمّ البنين من مواليد سنة 1971 مــ جمهورية مصر العربية ،طبيبة بيطرية وكاتبة اشتهرت في السنوات الأخيرة بعدة روايات وكتب لها أسلوب ساحر في الكتابة .
وفعالية اللمة تقرأ
وددت المشاركة في هذه الفعالية التي أريد الاكتساب من خلالها الكثير في مجال المطالعة والمناقشة وعليه أقدم لكم مشاركتي في تلخيص رواية غزل البنات للكاتبة حنان لاشين
**************************************************
اسم الكتاب :
رابط التحميل
غزل البنات-د.حنان لاشين.pdf
التعريف بالمؤلفة:
الدكتورة حنان لاشين المكناة بأمّ البنين من مواليد سنة 1971 مــ جمهورية مصر العربية ،طبيبة بيطرية وكاتبة اشتهرت في السنوات الأخيرة بعدة روايات وكتب لها أسلوب ساحر في الكتابة .
رواية غزل البنات :
عقول البنات صناديق مغلقة تمتليء بالأسرار،الحب،العشق،الجريمة ربما...وانتظار الفرار "غزل البنات" رواية رومانسية عن الحب و عمّا يدور في عقول البنات.عن شيء ما يبدأ منذ طفولتهن،بل ربما يولد معهن ويستمر طويلا...
عن تلك الأسرار تدور أحداث الرواية التي لا تخلو من الإثارة والغموض ...
وأما لماذا "غزْل البنات" وما علاقته بالحب.؟...فلابد أن تقرأ للنهاية.
عن تلك الأسرار تدور أحداث الرواية التي لا تخلو من الإثارة والغموض ...
وأما لماذا "غزْل البنات" وما علاقته بالحب.؟...فلابد أن تقرأ للنهاية.
تلخيصي للرواية :
الرواية تبدأ في فصل نوفمبر بعد اتجاه الطالبة رحمة عائدة إلى بيت عمتها،ترصدها في الطريق لصّان يريدان سلبها حقيبتها،وإذا بالأستاذ عمر يراهما ويخلصها منهما،هذا الأخير يريد الزواج منها وهي ترفضه ..هو أستاذها بالجامعة بل دكتور ..عمة رحمة دعاء كانت تنتظرها في البيت وفور دخولها اخذت تأنبها وتحدثها عن عمر فعمتها تريدها ان تتزوج منه وتلح عليها كثيرا ..رحمة لاتريد الزواج منه بل تريد شخصا ترتاح معه تريد شخصا كما ترسمه مخيلته ولاترى عمر هذا الشخص...ذهبت العمة دعاء الى غرفتها واخرجت دفترا ازرق اللون به جميع اسرارها كانت صفحته الاولى معنونة ب غزل البنات طلبت من رحمة قراءة الدفتر بما فيه من أسرارها الخاصة وعدم اخبار أحد بما يحويه.
بدأت رحمة في القراءة والعودة الى الخلف الى حيث كانت عمتها دعاء شابة يافعة ،تعيش مع والدتها كان الخطاب يتهافتون عليها وهي ترفضهم بحجة عدم ايجاد الزوج الذي ترسمه في مخيلتها دعاء تملك اخا اكبر منها ب عشر سنوات، له زوجة اسمها نور خطبت دعاء لأخيها أحمد المهندس المتعلم والمثقف الوسيم دعاء قبلت في البداية وتمت الخطبة لكنها كانت تبحث عن شي ء ما في شخصية أحمد لم تعثر عليه ولم تستطع الاكمال معه وانفصلت عنه بعد الخطوبة بشهرين....بعد فترة توفت والدتها وتغيرت حياتها انتقلت للعيش مع أخيها وزوجته نور وكانت لديهما بنتين صغيرتين رحمة ومودة....وفي إحدى المرات أتى أحمد لزيارتهم فارتبك وارتبكت هي حين التقيا مجددا...كان يحبها ولايزال يريدها أما هي لاتعرف مالذي حصل لها كانت تسمع حكاياته بشوق...كان الأخ والزوجة في قمة الطيبة والاحترام والحنان ودعاء أيضا محترمة وطيبة وتحبهم جميعا ...بعد فترة خرجت للبحث عن عمل وذهبت الى مدرسة فهي درست علم الاجتماع..اطمئنت لها المديرة وقبلتها ...لتبدأ فصلا جديدا من حياتها...سعاد معلمة في هذه المدرسة من أول نظرة لم تحب دعاء...وتكلمت عنها مع المديرة كلاما غير لائق ..... يتبع في الرد الموالي