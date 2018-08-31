تلخيصي لرواية غزل البنات -فعالية اللمة تقرأ

أن لاتتدخل اعتقدت أن زوج فيروز يسرق كتاباتها...لم تستسلم وقابلت فيروز وتحدثت معها حول الامر فأخبرتها فيروز انها تعلم الامر وهي من تطلب من زوجها نشر



كتاباتها باسمها..وانها تحبه ولاتحب الظهور امام الصحافة...وكنوع من وفائه اليها هي تجازيه لانه صبر معها ولم يطلقها بسبب مرضها...حاولت دعاء اقناعها بان هذا



تعبها وقلمها وحرام ان تنسبه الى زوجها...حاولت وحاولت لكنها رفضت..لما رأى طارق حجاب دعاء الشرعي ازداد حبا لها اكثر واكثر..تقابلت دعاء مع نورهان وفي



طريق العودة اقلت نورهان دعاء بسيارتها ودار بينهما حديث...وذهبتنا للتفسح على الشاطئ وتعرفتا على بعض اكثر...وفي طريقها وجدتا حادث لفتاة ...تأثرت نورهان



وأخذت تعترف لدعاء بأنها مقصرة بحق الله ولاترتدي الحجاب وأخذت دعاء تنصحها وتحببها فيه حتى أقنعتها بارتداءه وبالفعل تحجبت نورهان ...وأصبحت في فترة



قصيرة صديقة محبة لدعاء ...واعترفت لها بحبها لطارق هنا فهمت دعاء انها تريد طارق ....ويجب عليها مساعدتها .. ​

كانت هناك طالبة مجهولة لاتزال تكتب رسائل لدعاء و ترسلها تحت بابها كانت عبارة عن رؤى تراها هذه الفتاة تخص دعاء وكانت كل مرة تتحقق بالفعل ل دعاء. ..أما أحمد



فلازال يتعذب من حبه لدعاء وبدأت تدور أفكار في رأسه انها لاتحبه وتحب آخر....اتصل طارق ب أحمد كونه يعرفه كان زميله في الطفولة...طالبا منها مشورة حول خطبة

دعاء فصدم أحمد بالخبر.....وأخبره عند أمور وتمنى له السعادة معها..وبالفعل طلب طارق يد دعاء كان اخوها وخالها ونور سعداء لكنها لم تكن مقتنعة تحججت لكنهم قبلوا

استقباله مع والدته وبالفعل أثناء الرؤية الشرعية اخذ طارق يمدح دعاء ويسألها بعض الاسئلة لم تعجب دعاء. ...وأجابته بالرفض وأن نورهان تحبه ويستطيع الزواج



بها...وأن اقنعتها بالحجاب ووووو الخ حتى غير تماما رأيه وانصرف متمنيا لها السعادة......كان قلب دعاء مع أحمد ....... أحمد خلال هذه الفترة انصدم من خبر خطوبة



دعاء فسافر بعيدا.....ذهبت دعاء خلال هذه الفترة مع خالها الى الحج ....دعت الله ان يجمعها بأحمد في الحلال وقررت القبول به..لكن احمد خطب ابنة خالته رقية وتزوج



بها...فقد صدمته دعاء ولم يتحمل...بعد عودتها ارسلت له رسائل وكلمته لكن هاتفه مغلق....بعدها علمت من نور ان احمد تزوج...تعبت وبكت ومرضت وندمت لتفريطها



فيه وهو يحبها وهي تحبه ...بعد زواج احمد وجد رسائل دعاء وندم كثيرا لانه لم يقرأها في وقتها لكان اوقف زواجه ..لكنه استسلم ووعد الله ان يحب رقية كزوجة



ويصونها لانها حلاله....عادت دعاء الحزينة الى حياتها وعملها ...بعد مواصلة اطلاعها على كتابات فيروز لاحظت انه اسلوبها يشبه كثيرا اسلوب تلك الفتاة المجهولة



صاحبة الرؤى في المدرسة ....وذات مرة زارت فيروز والتقت مع حسام مريض يعالج في المشفى واخبرها امورا عن فيروز وان سبب مرضها كان يوم ضياع اختها



فرح التي تصغرها ب عشر سنوات كانت معها يوم ضاعت من يدها ولم يجدها احد..... .....زادت رؤى الطالبة وتشابهت كثيرا مع رؤى فيروز..



.وذات مرة زارت دعاء بيت فيروز ورأت ابنة فيروز الجميلة صاحبة العيون الزرقاء... ياسمين. ...قررت ان تبحث عن الطالبة صاحبة الرؤى وطلبت منها كشف



هويتها....واتتها بالفعل هي سارة طالبتها الجميلة صاحبة العيون الخضراء ا لتي تشبه كثيرا ابنة فيروز!



صدمت دعاء وربطت احداث قصة اخت فيروز واخذت تخبر سارة بامر فيروز فأجهشت بالبكاء واخبرتها ان والدها غير حقيقي وانهم وجدوها ضائعة...واحضرت



ملابسها وهي صغيرة واخذتها الى المشفى لتكتشف فعلا انها اخت فيروز الضائعة وجدت امها الحقيقية واختها وابنة اختها التي كانت تشبهها كثيرا !... طارق تزوج



بنورهان وعاشا في سعادة وهناء ...بعد مرور شهرين و دعاء مع خالها في منزل امها...اتى اخوها جمال متوترا..ومعه الصغيرتين مودة ورحمة طلب من دعاء الاعتناء



بهما ووعدها بالاتصال....اتصل بها يبكي ويشهق اخبرها بان نور زوجته وابنة خالتها رقية زوجة أحمد تعرضتا لحادث وماتتا و أحمد الان سيحضر لها ابنته الرضيعة



لتعتني بها حتى الانتهاء من مراسيم الدفن !!حزنت دعاء كثيرا وبكت نور التي كانت بمثابة اختها وحزنت اكثر على جمال الذي كان يعشقها حزنت على مودة



ورحمة ...وعلى تلك الرضيعة ابنة رقية واحمد...بعد فترة عاد احمد واخذ ابنته وسافر معها للعيش مع جدتها ....اما دعاء بعد فترة مرض خالها وتوفي....فعادت للعيش مع



جمال ومودة ورحمة ....اكملت رحمة المذكرات التي طلبت منها عمتها قراءتها وكانت مرتبكة جدا اخذت تسألها عمتي هل هي حقيقية ؟ هل عشتي كل هذا ؟؟ اجابتها نعم



حبيبتي انا فرطت في رجل احبني بصدق وظل وفيا لي عمرا.. .كنت اجري خلف احلامي التافهة وابحث عن فارس احلام لاوجود له في الواقع.. .وانا اريدك ان تقبلي الزواج

بالدكتور عمر وتتزوجيه ...مثل اختك مودة عمرها 20 سنة وهي تحضر للزواج وتأسس أسرة..لااريدك البقاء مثلي تغلبي على احلامك لاوجود لزوج بمواصفات تخيلاتنا



انظري الى الواقع...حزنت رحمة كثيرا على عمتها فهي اليوم قضت عشر سنوات من عمرها تتعذب ...فأخذت هاتفها وصورت المذكرات وارسلتها فورا لخالها احمد ...فهم



قرأ احمد كل شي ء وفهم دعاء اخيرا....وعاد لخطبتها وتزوجها وهي تبلغ من العمر 37 عاما !!لم تنجب دعاء لانها وجدت نفسها عقيمة حكمة من عند الله وقامت بتربية ابنة احمد تماما مثل ابنتها وعاشت مع احمد الحب والهناء فهو بقي يعشقها اما رحمة فقبلت الزواج بعمر ...واخذت بنصيحة عمتها .. انتهى

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