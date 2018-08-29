السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

متوفر للبيع 500 أورو بيسيرا

سعر البيع 217 دج للأورو الواحد السعر ثابت

اقل مبلغ للحجز 20 أورو

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:

اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع

معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر مركز البريد واذا تعذر دالك يكون الدفع عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: بيع خدمات موقع خمسات

العمولة: 00%

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا