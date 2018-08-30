عرض بيع متوفر 500 اورو بايسيرا مقابل 218 دج ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
ahmed90
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

ahmed90

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
104
الإعجابات
10
النقاط
7
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 500 أورو بيسيرا
سعر البيع 218 دج للأورو الواحد السعر ثابت
اقل مبلغ للحجز 20 أورو
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر مركز البريد واذا تعذر دالك يكون الدفع عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,003
الإعجابات
2,615
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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