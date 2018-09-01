مرض بسبب الحزن

hakim story
:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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سلام عليكم خاوتي هذي مدة حاب نحكي على حاجة مخوفتني بزاف وقلت بالاك عندكم علم وهي المرض الداخلي بسبب الحزن..
عندها مدة مش بعيدة ساعات تصرالي مواقف نحس صح بمعنى الحزن تغيضني عمري فيهم ولانو عقليتي ما نرجعش وما نخرجش واش كاين في قلبي مؤخرا رجعت نحس بألم فضيع في المعدة وبعض الاعضاء الداخلية وكي نقلكم فضيع يعني فضيع كنت نسمع بناس تموت من الحزن بصح ما كنتش نتخايل انو رايح يصرالي هك وصراحة توسوست مالغري واحد كوراج وكلش بصح سبحان الله القلب لحمة كيما يقولوا
مهم رجعت كي نحزن على مثلا جاست دارهالي عزيز ولا يجرحني واحد بكلمة مش مليحة نحس بألم فضيع حتى وحد نهار صدقوني غير قعدت شاد كرشي من السطر والبروبلام ماعنديش أمراض معدة حمد لله ناكل مليح بصح الالم هذا كي عاد يرتبط بالحالة النفسية تاعي وسوسني كاش نصائح ما تبخلونيش..