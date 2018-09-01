مرض بسبب الحزن

حبيب قلبي حكييم حاس بكل كلمة قلتها و حاس بكلمة فضيع

مريت بكل اللي راك تمر بيه و المشكلة نتاعي أكبر لأني كنت متزوج و عندي بنت في ذاك الوقت

كان عندي أصدقاء أكثر من إخوتي كنت فاتح تجارة عمري ما حسبت أو حاسبتهم يدو كيما يحبوا

كنا نمارس كرة القدم في فريق واحد و كنا نصلي مع بعض و كنا كل حاجة نعملها مع بعض

و في حين غرة لقيت روحي وحدي بل غلقوا عليا كل فرص التنفس و آذاوني بالكلام

أصابني حزن كبير و اعتزلت الناس و بقيت في البيت لشهر كااااااامل و لم أخرج

لا للصلاة و لا ألى الملعب حتى صلاة الجمعة وقفتها

فكرت بزااف و مرضت نفسيا و بدنيا

مرة سمعتهم يلعبوا و يضحكوا حينها قلت لا أحد يمد ليك يده قوم وحدك و كون رااجل بل كن جبل

و وقف و تحدى الجميع و نجح و كبر عقلك و قلبك

رجعت لله و للسنة و للصحابة و جعلتهمخ هم أحبابي

رجعت للرياضة و للمسجد و تعلمت أن الناس تحكي واش تحب و أنا نسمع واش نحب

و تعلمت أنه كلش بالمكتوب و اللي كاتبه ربي لاحق لاحق ليش الحزن

الناس بشر كيفي كيفهم

راح نقول لك حاجة حكيييم فيا كريدي حوالي عشر ملايين و عندي إلتزامات كبيرة من بينها دخول أولادي للدراسة

على الأقل لازمهم زوج ملاين في هاذ الساعة والله لا املك دينار

لكن والله ماني نخمم و لاني حزيين تركت كلش على الله

قاعد نضحك و نلعب لأنه الحزن ماراح يغير حتى حاجة



حبيبي حكييم أسجد سجدة طويلة و تحدث مع الله و ليبكن حبيبك الله

حبيبك لن يخذلك و لن يغدر بك و سيكون معاك في كل الاوقات ستجد السعادة و سيذهب الحزن