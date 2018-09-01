مرض بسبب الحزن

hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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ذكر
#1

سلام عليكم خاوتي هذي مدة حاب نحكي على حاجة مخوفتني بزاف وقلت بالاك عندكم علم وهي المرض الداخلي بسبب الحزن..
عندها مدة مش بعيدة ساعات تصرالي مواقف نحس صح بمعنى الحزن تغيضني عمري فيهم ولانو عقليتي ما نرجعش وما نخرجش واش كاين في قلبي مؤخرا رجعت نحس بألم فضيع في المعدة وبعض الاعضاء الداخلية وكي نقلكم فضيع يعني فضيع كنت نسمع بناس تموت من الحزن بصح ما كنتش نتخايل انو رايح يصرالي هك وصراحة توسوست مالغري واحد كوراج وكلش بصح سبحان الله القلب لحمة كيما يقولوا
مهم رجعت كي نحزن على مثلا جاست دارهالي عزيز ولا يجرحني واحد بكلمة مش مليحة نحس بألم فضيع حتى وحد نهار صدقوني غير قعدت شاد كرشي من السطر والبروبلام ماعنديش أمراض معدة حمد لله ناكل مليح بصح الالم هذا كي عاد يرتبط بالحالة النفسية تاعي وسوسني كاش نصائح ما تبخلونيش..
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,043
الإعجابات
36,028
النقاط
701
الجنس
ذكر
#3
قال missing heart:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعاني من نفس المشكل
طهور ان شاء الله
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
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ربي يشافيك يأختي ويشافينا كامل طهور ان شاء الله نشوفوا مع الإخوة بالاك كشما ينصحونا
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,043
الإعجابات
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701
الجنس
ذكر
#5
قال فريد أبوفيصل:
السلام عليكم.

غضب أو حزن ؟
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غضب وحزن وكلش
بدات من وحد نهار تقلقت من إنسان قريب غاضتني لدرجة ما تتصورش
قعدت شادها حتان نص ليل جاني سطر عظيم حتى عدت نشهد قلت لحقت للموت هيا ومن بعد بكيت ريحت ممكن ناس تقلك كفاه يبكي بصح ربي عالم واش صرالي ذاك نهار والبكاء مش عيب..
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
21 نوفمبر 2017
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النقاط
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العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#6
قال hakim story:

سلام عليكم خاوتي هذي مدة حاب نحكي على حاجة مخوفتني بزاف وقلت بالاك عندكم علم وهي المرض الداخلي بسبب الحزن..
عندها مدة مش بعيدة ساعات تصرالي مواقف نحس صح بمعنى الحزن تغيضني عمري فيهم ولانو عقليتي ما نرجعش وما نخرجش واش كاين في قلبي مؤخرا رجعت نحس بألم فضيع في المعدة وبعض الاعضاء الداخلية وكي نقلكم فضيع يعني فضيع كنت نسمع بناس تموت من الحزن بصح ما كنتش نتخايل انو رايح يصرالي هك وصراحة توسوست مالغري واحد كوراج وكلش بصح سبحان الله القلب لحمة كيما يقولوا
مهم رجعت كي نحزن على مثلا جاست دارهالي عزيز ولا يجرحني واحد بكلمة مش مليحة نحس بألم فضيع حتى وحد نهار صدقوني غير قعدت شاد كرشي من السطر والبروبلام ماعنديش أمراض معدة حمد لله ناكل مليح بصح الالم هذا كي عاد يرتبط بالحالة النفسية تاعي وسوسني كاش نصائح ما تبخلونيش..
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سلامتك من المرض
الحالة تاعك لازم تعالجها قبل ما تتفاقم دوك نقلك السبب تاعها
أنا كنزعف كنتقلق يوجعلي كرشي و رجليا رحت شفت الطبيب قالي معندك والو رحت عند امرا ترقي قاتلي تتقلقي وصح كنتقلق يوجعوليا رجليا حتى نولي منقدرش نمشي علاه باسكو كنزعف و لا نحزن مانهدرش كما تقولو نخليهالي فقلبي وهاذي ماشي مليحة علاهاتر كشغل طاقة سلبية راك تخزنها في جسمك
و جابلي ربي صرالك هاك باسكو مديفوليش اتسما كتتقلق تخليها فقلبك و كتحزن تخليها فقلبك ماتهدرش و الحل ببساطة لازم تخرج الطاقة السلبية هاذيك و تحكي و لا مكنتش حاب تحكي فأفضل دواء صدقني هي مناجاة الله خرج واش كاين فقلبك كاامل مع ربي سبحانو حتى لو لم تكن متوضئا اجلس على السجاد و ناجي الله بما تشعر به
كما أنه فيه طرق أخرى لطرد الطاقة السلبية كالرياضة مثلا
هذا في حال كانت حالتك سببها الكبت و نحن لم نعهدك هكذا ههههه ربي يفرج يارب و نتمنى نكون فيدتك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#7
إنضم
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محل الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#7
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راني عارفة مليحة علاواه راك تهدر، ونحي من بالك حكاية الموت بعيد الشر
أنا صراحة من شدّة الحزن حكمتني المعدة والقلب، إيه القلب، جبتها أشهر النوم مانقدرش نرقدو من السطر في قلبي
ألم فضيع، كنت نكتفي بقراءة الفاتحة وبعض القرآن عليه، درك الحمد لله ارتحت شوي منو بصح هكاك
وماش كيما كنت بكري، درك نحس الجانب الأيسر تاعي مريض وضعيف مقارنة بالأيمن
الحمد لله على كل حال، ربما ألم المعدة ماقلقنيش بزاف خاطر بلا حزن مالفة بيه بصح القلب وجعني بزاف
وتألمت منو بزاف، خبيت برك الأمر على والديا باه مانشقيهمش ونروح للطبيب، مالا نتا خويا ماتستهزاش
روح شوف طبيب على المعدة يمكن بالدوا تخفف عليك، وإذا جرحتك حاجة إما نحيها من بالك وإذا عندك قدرة على البكاء
ابكي مافيهاش عيب وإلا أجمل حل درك لي يجرحنا نقولولهالو في وجهو، خاطر هاداك التراكم هو لي يجيب المرض
وإلا عوّض الألم تاعك بالصلاة في جوف الليل تحس بالارتياح
استغفر أخي ونحي من بالك حاجة ماتستاهل، علابالي الوضع صعب وكلما نقولو نطيشو ورانا تجينا ضربة أقسى
تحطمنا، لكن ربي أرحم من كل شي والله، فقط أقرا القرآن على موضع الالم وربي يجعلك الشفاء ان شاء الله ويخفف عليك
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
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أنثى
#8
قال hakim story:
ربي يشافيك يأختي ويشافينا كامل طهور ان شاء الله نشوفوا مع الإخوة بالاك كشما ينصحونا
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واياكم وكل مرضى المسلمين، اللي فيه خير يجيبو ربي ان شاء الله
لا اهتم كثيرا هههههه
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
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#9
تشد في قلبك ؟ ..
منعرف منين تجيبو هاذ القدرات
انا ماما كي تقلقني نقولهالها طول علاه عليك يا خويا
العين تذرف و الفم يلوح خخ هكذاك و تقتلني القنطة فما بالك تشدها لداخل
والله كون تخرّج بالاك ميصرالك هاك
اذا صح متقدرش تواجه نورمال ابكي و صلي و اقرا قرآن بينك و بين روحك
نصيحتي متخليش في قلبك و الله راهي تقتل و تلحق حتى لاGواتر بعيد الشر وني نهدر من واقع محيط ..
+ اذا تقدر حول اي حاجة تزعفك حولها لنكتة منعرف انا هبط من قيمتها و لا شوفها سخيفة و تشوف
منعرف ني نهدر على حسابي انا و منعرف
ربي يكون معك و يهني قلبك خيو ماتشوف شر ^^
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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طاقم المراقبين
#10
إنضم
7 أفريل 2015
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الإعجابات
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النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#10
حبيب قلبي حكييم حاس بكل كلمة قلتها و حاس بكلمة فضيع
مريت بكل اللي راك تمر بيه و المشكلة نتاعي أكبر لأني كنت متزوج و عندي بنت في ذاك الوقت
كان عندي أصدقاء أكثر من إخوتي كنت فاتح تجارة عمري ما حسبت أو حاسبتهم يدو كيما يحبوا
كنا نمارس كرة القدم في فريق واحد و كنا نصلي مع بعض و كنا كل حاجة نعملها مع بعض
و في حين غرة لقيت روحي وحدي بل غلقوا عليا كل فرص التنفس و آذاوني بالكلام
أصابني حزن كبير و اعتزلت الناس و بقيت في البيت لشهر كااااااامل و لم أخرج
لا للصلاة و لا ألى الملعب حتى صلاة الجمعة وقفتها
فكرت بزااف و مرضت نفسيا و بدنيا
مرة سمعتهم يلعبوا و يضحكوا حينها قلت لا أحد يمد ليك يده قوم وحدك و كون رااجل بل كن جبل
و وقف و تحدى الجميع و نجح و كبر عقلك و قلبك
رجعت لله و للسنة و للصحابة و جعلتهمخ هم أحبابي
رجعت للرياضة و للمسجد و تعلمت أن الناس تحكي واش تحب و أنا نسمع واش نحب
و تعلمت أنه كلش بالمكتوب و اللي كاتبه ربي لاحق لاحق ليش الحزن
الناس بشر كيفي كيفهم
راح نقول لك حاجة حكيييم فيا كريدي حوالي عشر ملايين و عندي إلتزامات كبيرة من بينها دخول أولادي للدراسة
على الأقل لازمهم زوج ملاين في هاذ الساعة والله لا املك دينار
لكن والله ماني نخمم و لاني حزيين تركت كلش على الله
قاعد نضحك و نلعب لأنه الحزن ماراح يغير حتى حاجة

حبيبي حكييم أسجد سجدة طويلة و تحدث مع الله و ليبكن حبيبك الله
حبيبك لن يخذلك و لن يغدر بك و سيكون معاك في كل الاوقات ستجد السعادة و سيذهب الحزن
 
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