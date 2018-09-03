ahmed90
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 20 جوان 2010
- المشاركات
- 147
- الإعجابات
- 10
- النقاط
- 7
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 50 أورو بيسيرا
سعر البيع 220 دج للأورو الواحد السعر ثابت
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر مركز البريد واذا تعذر دالك يكون الدفع عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
متوفر للبيع 50 أورو بيسيرا
سعر البيع 220 دج للأورو الواحد السعر ثابت
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر مركز البريد واذا تعذر دالك يكون الدفع عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا