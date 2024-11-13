السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 347€ PAYSERA مقابل 259دج للأورو

السعر: ثابت

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

من يدفع عبر التطبيق:

يرسل

أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي

ملف PDF للوصلصورة للوصليرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي

ملاحظات:

-أقل مبلغ للبيع 25€

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء -مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق