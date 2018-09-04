السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 218دج CCP

الاولوية لمن يأخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد

المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ