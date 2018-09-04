رمزي_23
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 489
- الإعجابات
- 66
- النقاط
- 507
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- Annaba
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 218دج CCP
الاولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 218دج CCP
الاولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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