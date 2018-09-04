عرض بيع بيع مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 218 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
100 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
489
الإعجابات
66
النقاط
507
العمر
32
محل الإقامة
Annaba
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 218دج CCP
الاولوية لمن يأخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,026
الإعجابات
2,633
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top