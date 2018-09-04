bouziddz
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 1,417
- الإعجابات
- 293
- النقاط
- 43
- محل الإقامة
- Alger Centre
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 25,52 دولار سكريل للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1$ = 185 دج
العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
راجع قوانين المنتدى
معلومات - قوانين بيع و شراء العملات [ الإلتزام واجب ]
متوفر 25,52 دولار سكريل للبيع مقابل CCP
سعر البيع: 1$ = 185 دج
العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)
الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة
راجع قوانين المنتدى
معلومات - قوانين بيع و شراء العملات [ الإلتزام واجب ]