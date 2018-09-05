عرض بيع متوفر 150 اورو بايبال للبيع مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
150 ( EUR )
سعر البيع
218 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
334
الإعجابات
194
النقاط
9
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
متوفر 150 اورو بايبال للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 218 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة يتحملها المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
-تأكد ان حسابك يستقبل ( ان لم تستقبل فيه سابقا فلا تحجز من فضلك)
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,032
الإعجابات
2,637
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
Mohamed Badaoui

Mohamed Badaoui

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
5 سبتمبر 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
22
محل الإقامة
Khenchela
الجنس
ذكر
#4
أخي إحجز لي 70 أورو الدفع يكون غدا بحول الله على الساعة الحادية عشر 11AM
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top