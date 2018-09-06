طريقة عنايتي بالوجه

مساء / صباح الخيرأخواتي اللماويات ان شاءالله الحال بألف خير

جبتلكم بعض من كوسميتيكي هذا العطر نستعملوا يومي

وهاذو للعناية الأسبوعية :

نزع الشعر للوجه ثم

فتح مسام البشرة بحمام بخار

ثم استعمال آلة التقشير بواسطة وضع صابون والقليل من السكر

ثم استعمال آلة الماساج للوجه

ووضع قناع الطين الاخضر او الطفل كما يقولولو

واستعمال قناع اخر ان سمح لي الوقت

ثم مسح الوجه بماء الورد

وفي الاخير وضع كريم للترطيب