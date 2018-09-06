طريقة عنايتي بالوجه

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
62,305
النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1

فاصل-السلطانة.gif

مساء/صباح الخيرأخواتي اللماويات ان شاءالله الحال بألف خير

جبتلكم بعض من كوسميتيكي هذا العطر نستعملوا يومي

عطر-1.gif

وهاذو للعناية الأسبوعية :
نزع الشعر للوجه ثم
فتح مسام البشرة بحمام بخار
ثم استعمال آلة التقشير بواسطة وضع صابون والقليل من السكر
ثم استعمال آلة الماساج للوجه
ووضع قناع الطين الاخضر او الطفل كما يقولولو
واستعمال قناع اخر ان سمح لي الوقت
ثم مسح الوجه بماء الورد
وفي الاخير وضع كريم للترطيب

عطر-3.gif

وهذا الكريم نحطو مرات يومي

عطر-2.gif

فاصل-السلطانة-2.gif

 
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faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,105
الإعجابات
15,172
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
يعطيك الصحة على مشاركتنا روتينك اليومي والاسبوعي للعناية بالبشرة
حتى انا قناع الطين الاخضر غاسول ما نستغناش عليه هايل نحضرو بماء الورد وكي نكمل نغسل وجهي وننشفو نرش وجهي بماء الورد ونخليه ينشف مليح بزاف للبشرة يخليها نظرة وناعمة
 
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