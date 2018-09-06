استفسار حول حقيقة 130 دج التي تدفعها عند استلام اي طرد عبر البريد

السلام عليكم

ها هي حقيقة 130 دج التي ادفعها انا شخصيا عند استلام اي طرد يصلني من مشترياتي

هل يوجد قانون فعلي معمول به لان بعض الاصدقاء والمعارف من ولايات اخرى لا يدفعون شيئا

ارجو الاجابة لمن لديه معلومات