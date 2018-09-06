استفسار حول حقيقة 130 دج التي تدفعها عند استلام اي طرد عبر البريد

bilalbouldjadj

bilalbouldjadj

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 جوان 2018
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#1
السلام عليكم
ها هي حقيقة 130 دج التي ادفعها انا شخصيا عند استلام اي طرد يصلني من مشترياتي
هل يوجد قانون فعلي معمول به لان بعض الاصدقاء والمعارف من ولايات اخرى لا يدفعون شيئا
ارجو الاجابة لمن لديه معلومات
 
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