بكلوريا 2019

السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام

كيف الحال

ماهي احوال الدخول المدرسي

المهم انا هذا العام مقبلة على شهادة البكلوريا ان شاء الله

اريد ممن اجتازوا البكلوريا سابقا افادتنا بتجاربهم وتقديم نصائح

خاصة الكتب التي اعتمدوا عليها وكذلك المواقع

واهم النقط التي ركزوا عليها

اي كل ما يخص البكلوريا بصفة عامة



لا تبخلوا علينا

ورح نتهلا فيكم كي نولي طبيبة ان شاء الله احمممم

لافيزيت باطل ههههه (رشوة). ​