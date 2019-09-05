بكلوريا 2020...تجربتي في بكلوريا 2019

السلام عليكم

الى كل المقبلين على شهادة البكلوريا 2020

اود ان اشارككم تجربتي في بكلوريا 2019

اولا البكلوريا ليست صعبة كما انها ليست سهلة من يتعب ينال

تتطلب الجهد والتعب وتنظيم الوقت

والدراسة بذكاء لا تدرس بشكل عشوائي دون تخطيط او هدف

اولا هناك مراجع تساعدك خلال فترة تحضيرك في مختلف المواد

ساعطيكم المراجع التي اعتمدت عليها كوني كنت ادرس شعبة علوم تجريبية

الفيزياء

كتاب المغني بجزايه فيه تمارين صاحب الكتاب وتمارين البكلوريا السابقة كل وحدة على حدا لشعبة علوم تجريبية والتقني

قناة الاستاذ مولاي عمر لفهم بعض الدروس

قناة استاذ الشريفي لفهم الدروس وحل تمارين على كل وحدة كما يوجد سلالسل مكتوبة على الورقة على صفحته في الفايسبوك وبعض المواقع وحلها موجود على شكل فيديوهات على قناته

قناة الاستاذ طيايبة لا يشرح كل الدروس ولكن يضع افكار جد رائعة لحل الكثير من التمارين انا شخصيا استفدت من تلك الافكار كثيرا كما ان الكثير من تلك الافكار ورد في البكلوريا

العلوم

اعتمدت بشكل كبير على دروس الاستاذة في القسم وشرحهاوكنت استعين بفيديوهات

لاستاذ عيسى يضع فيديوهاته في قناة الاغواط التعليمية

وفي مجال الجيولوجيا اعتمدت على قناة كليك

وهناك قناة حميد على ما اذكر

وقناة التعليم الجزائري هناك استاذة تضع شرح بعض الدروس ولكن بشكل معمق كنت اخذ المهم فقط وما احتاجه

وقناة مصطفى بدد ولكن كنت اعتمد عليها عندما يكون عندي فروض او اختبارات لان شرحه بسيط وقصير فلا ارجع للدرس ككل بل اراجع من خلال مشاهدة الفديو

اما بخصوص التمارين اشتريت كتاب احمد امين خليفة تمارينه روعة ولكن الحل غير نموذجي لذا تقريبا لم استعن به كثيرا لذا لا انصح بشراءه تمارين روعة ولكن طريقة الحل غير نموذجية كما في تصحيحات البكلوريا كما ان سعره نوعا ما غال 2600.

انا انصح بتمارين البكلوريا السابقة لانني كانت التمارين الوحيدة التي كنت احلها لان العلوم تعتمد على المنهجية كثيرا لان التنقيط يكون حسب المنهجية

وفي الشهر الاخير اعتمدت على تمارين الاستاذ بوريش تمارين اكثر من روعة طريقة الحل نموذجية وفق المنهجية تمنيت لو بدات بحل تمارينه من بداية السنة

كما ان احد تمارينه في مجال الجيولوجيا ورد في البكلوريا وللاسف لم اكن ممن قد حله من قبل ..

الرياضيات

تقريبا لم اكن ادرس في القسم اضيع الوقت فقط بسبب الاستاذة هداها الله

لذا كنت ادرس الدرس لوحدي في قناة الاستاذ نور الدين هي نوعا ما طويلة كما ان هناك فيديوهات ممكن تتطلب منك شهر الى 15 يوم حيث تصل الى 15 ساعة ..

اي كل محور في فديو وفيه الامثلة وافكار ولكن حتى وان شاهدت 15 ساعة يكون هذا غير كافي لان التمارين مختلفة تماما عن الدرس

لذا لو كنت تفهم الدرس في القسم عند استاذك لا تضيع وقتك باعادة مشاهدة فيديوهات الدروس استغل الوقت في حل التمارين الموجودة على قناة الاستاذ

قناته اكثر من رائعة وتقريبا الكل يعرفها

كما هناك قناة الاستاذ بوسيف ايضا يضع افكار تساعدك في حل التمارين

وكتاب المغني بجزايه يمكنك تحميله او شراءه انا اشتريته ب1400

وسلاسل الاستاذ مصطفاي

وملخصات بالدارجة رائعة للاستاذ

وهناك ملخص لكل وحدة يحتوي على افكار رائعة اظن انها لنفس الاستاذ ايضا

واهم شيء تمارين البكلوريات السابقة فتقريبا التمارين نفسها تعاد فقط تختلف الاعداد وبعض الافكار ..

التاريخ والجغرافيا

لم اعتمد على الكراس ابدا لم اكن اكتب الدروس اصلا

حفظت من كتاب محمودي عادل هناك ذو الاخضر لجميع المواد

والازرق للشعب العلمية فيه الدروس والخرائط والشخصيات والمصطلحات والتواريخ

والبرتقالي للادبيين وشعبة تسيير واقتصاد

والاصفر فيه المصطلحات والشخصيات والخرائط

بالنسبة للشعب انصح بالكتاب الازرق

والادبيين والتسيير واقتصاد بالكتاب البرتقالي ..

ومطوية ايضا للاستاذ محمودي عادل بها معظم الخرائط

وانا شخصيا لم اعتمد على الحفظ حفظت تقريبا 15 يوم الاخيرة

كنت اعتمد على الفهم حتى ان في البكلوريا لم اعتمد على ما حفظته الا بنسبة 20%واخذت 18.5

لذا الفهم ضروري جدا اكثر من الحفظ ربما لانك ان حفظت ستنسى ولكن ان فهمت لن تنسى حتى مع الضغط والخوف..

كما هناك قناة الاستاذ قنشوبة يعطي فيها بعض النصائح للحفظ وشرح مبسط للدروس ..

الاسلامية



حفظت من دفتري فقط ولم اعتمد على مرجع اخر

ولكن هناك كتاب المغني للاسلامية هناك من اعتمد عليها وافادته

وهناك في اليوتيوب الاستاذة بوسعادي شرحها رائع

خاصة في بعض الدروس التي تعتمد على الفهم وحل المسائل كالربا ودرس الشركة ....





يتبع.... ​