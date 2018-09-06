ضآحكة مستبشرة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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اضرار لف الشعر وهو مبلول
الشعر هو تاج المرأة ويختلف أنواع الشعر حيث يوجد شعر مجعد وشعر جاف وشعر دهني، ودائما ما تسعى المرأة بوجه التحديد عن الرجل في إيجاد المزيد من المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر حتى وإن كلفها الأمر الكثير من الأموال، فبعض منهن يقمن بطرق خاطئة من أجل فرد الشعر.
والتي منها لف الشعر أو تمشيط الشعر وهو لازال مبلول وغيرها من العادات الخاطئة التي يقدم عليها الكثير من النساء بغرض العناية بالشعر ولكن بالفعل يقدمون على حدوث ضرر كبير للشعر ولابد من الإقلاع عن العادات الخاطئة التي قد تتسبب بشكل كبير في حدوث مشاكل في الشعر ومن الممكن أن تصبح تلك المشاكل فيما بعض مشكلة كبيرة من الصعب حلها أو الوصول إلى نتيجة مرضية لمظهر الشعر فيما بعد.
أضرار لف الشعر وهو مبلول :
كما ذكرنا يوجد العديد من العادات الخاطئة التي نقدم عليها بحق الشعر والتي منها العمل على لفه بعد الاستحمام أو حتى القيام بتمشيطه بينما لا يزال الشعر مبلول، الأمر الذي سيؤثر على صحة الشعر بشكل كبير حيث قد أكد خبراء العناية بالشعر على أن إقدام المرأة على لف شعرها وهو لا يزال مبلول يعد بمثابة أمر مضر بشكل كبير.
حيث قد أكدوا على أن المرأة عندما تقوم بربط شعرها وهو لا يزال مبلول فإنها تقوم بإحداث العديد من المشاكل به والتي تؤدي إلى حدوث تكسير في الشعر حيث قد أكدت التجارب على أن الشعر في حالة البلل يصل لأكبر طول له عن حالته إن كان جافا ويبدأ في الانكماش بعد أن يصبح جافا.
ففي حالة إن كان الشعر ملفوفا ومربوطا وهو مبلل فإن المرأة تعرض شعرها للتكسير وليس للفرد كما يظن البعض لأن الشعر يكون في أضعف حالاته، كما أن الذهاب للنوم والشعر مبتل من الممكن أن يؤدي لحدوث تلف في نهايات الشعر من تقصيف وغير ذلك.
نصائح هامة للعناية بصحة الشعر :
يمكنكم من خلال إتباع الخطوات التالية من الحصول على شعر صحي :
1- أولا لابد من الابتعاد كل البعد عن لف الشعر وهو مبلول أو حتى القيام بتمشيطه نظرا لضرره الكبير على الشعر.
2- ضرورة تناول الغذاء الصحي بشكل دائم عملا على الحفاظ على الشعر من التساقط خاصة الوجبات التي تحتوي على أوميجا 3 نظرا لفوائدها الكبيرة لفروة الرأس.
3- عملا على الحفاظ على الشعر لامعا لابد من غسل الشعر بالماء الدافئ وليس الساخن.
4- البعد عن استخدام الزيوت كعلاج لوجود القشرة في الشعر لأنها تزيد من الأمر.
5- لابد من عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس بشكل مستمر حتى لا تتسبب في حدوث تلف بالشعر.
6- ضرورة مراجعة الطبيب المعالج من اجل التعرف على نوعية الشعر لجلب مستحضرات العناية بالشعر المخصصة لكم وعدم استعمال مستحضرات خاطئة من الممكن أن تضر بالشعر.
7- البعد تماما عن مجفف الشعر عملا على تجفيف الشعر وهو مبتل بل ننتظر أولا حتى يجف الشعر طبيعيا.
8- استعمال الزيوت الطبيعية الخاصة بالشعر والعناية به والتي منها زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
9- ضرورة العمل على قص الشعر بشكل مستمر كل فترة تجنبا لحدث تقصيف والحفاظ عليه.
10- ضرورة تمشيط الشعر مرتين على الأقل بشكل جيد عملا على توزيع الزيوت وتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.
11- البعد عن صبغات وملونات الشعر فهي من شانها تدمير الشعر نظرا لوجود المواد الكيميائية بها وهي تضر الشعر بشكل كبير ويمكنكم الاستغناء عنها من خلال الصبغات الطبيعية والمواد الطبيعية لتغيير لون الشعر.
في امان الله
الشعر هو تاج المرأة ويختلف أنواع الشعر حيث يوجد شعر مجعد وشعر جاف وشعر دهني، ودائما ما تسعى المرأة بوجه التحديد عن الرجل في إيجاد المزيد من المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر حتى وإن كلفها الأمر الكثير من الأموال، فبعض منهن يقمن بطرق خاطئة من أجل فرد الشعر.
والتي منها لف الشعر أو تمشيط الشعر وهو لازال مبلول وغيرها من العادات الخاطئة التي يقدم عليها الكثير من النساء بغرض العناية بالشعر ولكن بالفعل يقدمون على حدوث ضرر كبير للشعر ولابد من الإقلاع عن العادات الخاطئة التي قد تتسبب بشكل كبير في حدوث مشاكل في الشعر ومن الممكن أن تصبح تلك المشاكل فيما بعض مشكلة كبيرة من الصعب حلها أو الوصول إلى نتيجة مرضية لمظهر الشعر فيما بعد.
أضرار لف الشعر وهو مبلول :
كما ذكرنا يوجد العديد من العادات الخاطئة التي نقدم عليها بحق الشعر والتي منها العمل على لفه بعد الاستحمام أو حتى القيام بتمشيطه بينما لا يزال الشعر مبلول، الأمر الذي سيؤثر على صحة الشعر بشكل كبير حيث قد أكد خبراء العناية بالشعر على أن إقدام المرأة على لف شعرها وهو لا يزال مبلول يعد بمثابة أمر مضر بشكل كبير.
حيث قد أكدوا على أن المرأة عندما تقوم بربط شعرها وهو لا يزال مبلول فإنها تقوم بإحداث العديد من المشاكل به والتي تؤدي إلى حدوث تكسير في الشعر حيث قد أكدت التجارب على أن الشعر في حالة البلل يصل لأكبر طول له عن حالته إن كان جافا ويبدأ في الانكماش بعد أن يصبح جافا.
ففي حالة إن كان الشعر ملفوفا ومربوطا وهو مبلل فإن المرأة تعرض شعرها للتكسير وليس للفرد كما يظن البعض لأن الشعر يكون في أضعف حالاته، كما أن الذهاب للنوم والشعر مبتل من الممكن أن يؤدي لحدوث تلف في نهايات الشعر من تقصيف وغير ذلك.
نصائح هامة للعناية بصحة الشعر :
يمكنكم من خلال إتباع الخطوات التالية من الحصول على شعر صحي :
1- أولا لابد من الابتعاد كل البعد عن لف الشعر وهو مبلول أو حتى القيام بتمشيطه نظرا لضرره الكبير على الشعر.
2- ضرورة تناول الغذاء الصحي بشكل دائم عملا على الحفاظ على الشعر من التساقط خاصة الوجبات التي تحتوي على أوميجا 3 نظرا لفوائدها الكبيرة لفروة الرأس.
3- عملا على الحفاظ على الشعر لامعا لابد من غسل الشعر بالماء الدافئ وليس الساخن.
4- البعد عن استخدام الزيوت كعلاج لوجود القشرة في الشعر لأنها تزيد من الأمر.
5- لابد من عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس بشكل مستمر حتى لا تتسبب في حدوث تلف بالشعر.
6- ضرورة مراجعة الطبيب المعالج من اجل التعرف على نوعية الشعر لجلب مستحضرات العناية بالشعر المخصصة لكم وعدم استعمال مستحضرات خاطئة من الممكن أن تضر بالشعر.
7- البعد تماما عن مجفف الشعر عملا على تجفيف الشعر وهو مبتل بل ننتظر أولا حتى يجف الشعر طبيعيا.
8- استعمال الزيوت الطبيعية الخاصة بالشعر والعناية به والتي منها زيت جوز الهند وزيت الزيتون.
9- ضرورة العمل على قص الشعر بشكل مستمر كل فترة تجنبا لحدث تقصيف والحفاظ عليه.
10- ضرورة تمشيط الشعر مرتين على الأقل بشكل جيد عملا على توزيع الزيوت وتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.
11- البعد عن صبغات وملونات الشعر فهي من شانها تدمير الشعر نظرا لوجود المواد الكيميائية بها وهي تضر الشعر بشكل كبير ويمكنكم الاستغناء عنها من خلال الصبغات الطبيعية والمواد الطبيعية لتغيير لون الشعر.
في امان الله