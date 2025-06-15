المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية خاصة بعد الحمل و الولادة .....

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية
خاصة بعد الحمل و الولادة و تأثير ذلك على ثقتها بنفسها و علاقتها بزوجها

تطرقتُ إلى هذا الموضوع المهم و الحساس لأن التغيرات التي تمر بها المرأة بعد الحمل و الولادة ليست فقط جسدية
بل تمتد لتؤثر على حالتها النفسية و ثقتها بنفسها و حتى حياتها الزوجية


التغيرات الجسدية:
تغيرات في شكل الجسم مثل زيادة الوزن و ترهل البطن أو الثديين و تغيرات في الجلد (كعلامات التمدد)

الهرمونات تؤثر على الشعر و البشرة و حتى على أمور أخرى ....

آلام ما بعد الولادة سواء من الولادة الطبيعية أو القيصرية

الرضاعة الطبيعية تسبب أحيانًا إحتقان الثدي أو تغيرات في حجمه و شكله


التغيرات النفسية:
تقلبات المزاج نتيجة التغيرات الهرمونية و قلة النوم و الإرهاق

إكتئاب ما بعد الولادة قد تشعر المرأة بالحزن و القلق أو حتى الإنفصال عن الطفل

الشعور بفقدان الذات بسبب الإنشغال الكامل بالأمومة و قد تشعر المرأة بأنها فقدت جزءًا من هويتها


التأثير على الحياة الزوجية:
قلة التواصل بالإنشغال بالطفل قد يقلل من وقت الحوار بين الزوجين

الحاجة إلى الدعم إذ أن المرأة تحتاج إلى تفهّم زوجها و مشاركته في المسؤوليات لا سيما في هذه المرحلة الحساسة


كيف يمكن التعامل مع هذه التغيرات؟
الإعتراف بالمشاعر و عدم كبتها
طلب الدعم من الزوج أو الأهل أو حتى مختص نفسي
الإهتمام بالنفس و لو بأبسط الطرق مثل المشي و القراءة أو العناية بالبشرة
التواصل مع الزوج بصراحة حول الإحتياجات و المشاعر
 
توقيع ام أمينة
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..
أحسنت الطرح عزيزتي..
و للأسف هناك البعض من يعتبر التقلبات في النفسية مجرد دلع و دلال لا حاجة له.
 
توقيع سحائب الشوق

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