ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية
خاصة بعد الحمل و الولادة و تأثير ذلك على ثقتها بنفسها و علاقتها بزوجها
تطرقتُ إلى هذا الموضوع المهم و الحساس لأن التغيرات التي تمر بها المرأة بعد الحمل و الولادة ليست فقط جسدية
بل تمتد لتؤثر على حالتها النفسية و ثقتها بنفسها و حتى حياتها الزوجية
التغيرات الجسدية:
تغيرات في شكل الجسم مثل زيادة الوزن و ترهل البطن أو الثديين و تغيرات في الجلد (كعلامات التمدد)
الهرمونات تؤثر على الشعر و البشرة و حتى على أمور أخرى ....
آلام ما بعد الولادة سواء من الولادة الطبيعية أو القيصرية
الرضاعة الطبيعية تسبب أحيانًا إحتقان الثدي أو تغيرات في حجمه و شكله
التغيرات النفسية:
تقلبات المزاج نتيجة التغيرات الهرمونية و قلة النوم و الإرهاق
إكتئاب ما بعد الولادة قد تشعر المرأة بالحزن و القلق أو حتى الإنفصال عن الطفل
الشعور بفقدان الذات بسبب الإنشغال الكامل بالأمومة و قد تشعر المرأة بأنها فقدت جزءًا من هويتها
التأثير على الحياة الزوجية:
قلة التواصل بالإنشغال بالطفل قد يقلل من وقت الحوار بين الزوجين
الحاجة إلى الدعم إذ أن المرأة تحتاج إلى تفهّم زوجها و مشاركته في المسؤوليات لا سيما في هذه المرحلة الحساسة
كيف يمكن التعامل مع هذه التغيرات؟
الإعتراف بالمشاعر و عدم كبتها
طلب الدعم من الزوج أو الأهل أو حتى مختص نفسي
الإهتمام بالنفس و لو بأبسط الطرق مثل المشي و القراءة أو العناية بالبشرة
التواصل مع الزوج بصراحة حول الإحتياجات و المشاعر
المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية
خاصة بعد الحمل و الولادة و تأثير ذلك على ثقتها بنفسها و علاقتها بزوجها
تطرقتُ إلى هذا الموضوع المهم و الحساس لأن التغيرات التي تمر بها المرأة بعد الحمل و الولادة ليست فقط جسدية
بل تمتد لتؤثر على حالتها النفسية و ثقتها بنفسها و حتى حياتها الزوجية
التغيرات الجسدية:
تغيرات في شكل الجسم مثل زيادة الوزن و ترهل البطن أو الثديين و تغيرات في الجلد (كعلامات التمدد)
الهرمونات تؤثر على الشعر و البشرة و حتى على أمور أخرى ....
آلام ما بعد الولادة سواء من الولادة الطبيعية أو القيصرية
الرضاعة الطبيعية تسبب أحيانًا إحتقان الثدي أو تغيرات في حجمه و شكله
التغيرات النفسية:
تقلبات المزاج نتيجة التغيرات الهرمونية و قلة النوم و الإرهاق
إكتئاب ما بعد الولادة قد تشعر المرأة بالحزن و القلق أو حتى الإنفصال عن الطفل
الشعور بفقدان الذات بسبب الإنشغال الكامل بالأمومة و قد تشعر المرأة بأنها فقدت جزءًا من هويتها
التأثير على الحياة الزوجية:
قلة التواصل بالإنشغال بالطفل قد يقلل من وقت الحوار بين الزوجين
الحاجة إلى الدعم إذ أن المرأة تحتاج إلى تفهّم زوجها و مشاركته في المسؤوليات لا سيما في هذه المرحلة الحساسة
كيف يمكن التعامل مع هذه التغيرات؟
الإعتراف بالمشاعر و عدم كبتها
طلب الدعم من الزوج أو الأهل أو حتى مختص نفسي
الإهتمام بالنفس و لو بأبسط الطرق مثل المشي و القراءة أو العناية بالبشرة
التواصل مع الزوج بصراحة حول الإحتياجات و المشاعر