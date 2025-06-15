السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية

خاصة بعد الحمل و الولادة و تأثير ذلك على ثقتها بنفسها و علاقتها بزوجها



تطرقتُ إلى هذا الموضوع المهم و الحساس لأن التغيرات التي تمر بها المرأة بعد الحمل و الولادة ليست فقط جسدية

بل تمتد لتؤثر على حالتها النفسية و ثقتها بنفسها و حتى حياتها الزوجية





التغيرات الجسدية:

تغيرات في شكل الجسم مثل زيادة الوزن و ترهل البطن أو الثديين و تغيرات في الجلد (كعلامات التمدد)



الهرمونات تؤثر على الشعر و البشرة و حتى على أمور أخرى ....



آلام ما بعد الولادة سواء من الولادة الطبيعية أو القيصرية



الرضاعة الطبيعية تسبب أحيانًا إحتقان الثدي أو تغيرات في حجمه و شكله





التغيرات النفسية:

تقلبات المزاج نتيجة التغيرات الهرمونية و قلة النوم و الإرهاق



إكتئاب ما بعد الولادة قد تشعر المرأة بالحزن و القلق أو حتى الإنفصال عن الطفل



الشعور بفقدان الذات بسبب الإنشغال الكامل بالأمومة و قد تشعر المرأة بأنها فقدت جزءًا من هويتها





التأثير على الحياة الزوجية:

قلة التواصل بالإنشغال بالطفل قد يقلل من وقت الحوار بين الزوجين



الحاجة إلى الدعم إذ أن المرأة تحتاج إلى تفهّم زوجها و مشاركته في المسؤوليات لا سيما في هذه المرحلة الحساسة





كيف يمكن التعامل مع هذه التغيرات؟

الإعتراف بالمشاعر و عدم كبتها

طلب الدعم من الزوج أو الأهل أو حتى مختص نفسي

الإهتمام بالنفس و لو بأبسط الطرق مثل المشي و القراءة أو العناية بالبشرة