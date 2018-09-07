الفائدة البسيطة ⇦شعبة تسيير و اقتصاد

yaso ياسمين
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تعريف الفائدة البسيطة:
هي العائد الناتج عن توظيف او اقتراض مبلغ معين لمدة زمنية معينة وبمعدل فائدة محدد وتسمى الفائدة البيسطة لانها تحسب على اساس تباث راس المال الموظف طوال مدة التوظيف وتطبق الفائدة البسيطة في اجل قصير لا يتعدى السنة .
حساب الفائدة البسيطة:
ا.الصيغة العامة للفائدة البيسطة :
تتناسب الفائدة مع راس المال والمعدل والمدة ونرمز لهذه العناصر بالرموز التالية :
I:الفائدة البسيطة
K:راس المال الموظف او المقترض
T:معدل الفائدة السنوي
N:مدة التوظيف السنوية
I=k*t*n/100
ادا كانت المدة بالسنوات نقسم على100
ادا كانت المدة بالاشهر نقسم عليى 1200
ادا كانت المدة بالايام نقسم على 36000
مثال :
وظف مبلغ 120000بمعدل 10% سنويا لمدة 72 يوما
احسب الفائدة البسيطة .
الحل:
I=k*t*n/36000
لان المدة بالايام
I=12000*10*72/36000
I=2400da