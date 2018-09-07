تجربتي لصبغ الشعر بالعسل و الكركم

assinat

assinat

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السلام عليكم لبنات ان شاء الله تكونو بخير
خلوطة درتها في شعري و الحمد لله جات سلامات :love::love: و بغيت نشاركها معاكم
استعملت 4 مغارف زيت زيتون 4 مغارف عسل و 4 صفار بيض و 4 مغارف ابري شامبوان 4 مغارف عصير ليمون 4 مغارف اوكسيدون و مغرف صغيرة كركم مكثرتش باش ميجيش orange
غطيت راسي ب ساشي كي شغل صبغة نورمال و قعدت 3 سوايع و نص باش غسلتو و النتيجة جات كيما راكم تشوفو :love::giggle:

و هادي تجربتي نتمنى تفيدكم خاصة اللي تبغي تصبغ الشعر بمواد طبيعية ♥
 
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