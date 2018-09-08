السلام عليكم
متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 188دج
السعر ثابت لا داعي للإحراج
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة بـ 47000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)
طريقة تفعيل خاصية الـ card to card:
- إرسال أموال من مواقع ربحية عبر الانترنت (أدسنس، فايفر، فريلانسر .. ) إلى بطاقتك عدة مرات
- مراسلة فريق الدعم التقني لبايونير و طلب تفعيل الخاصية
* لا يمكن تفعيل الخاصية عبر ارسال الأموال من بطاقة بايونير أخرى
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
شكرا لكم.
متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP
سعر البيع: 1 دولار = 188دج
السعر ثابت لا داعي للإحراج
المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة بـ 47000 دج
المصدر: أعمال حرة
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)
طريقة تفعيل خاصية الـ card to card:
- إرسال أموال من مواقع ربحية عبر الانترنت (أدسنس، فايفر، فريلانسر .. ) إلى بطاقتك عدة مرات
- مراسلة فريق الدعم التقني لبايونير و طلب تفعيل الخاصية
* لا يمكن تفعيل الخاصية عبر ارسال الأموال من بطاقة بايونير أخرى
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .
3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع
شكرا لكم.
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