سؤال للنساء ـ سؤال للرجال ـ ' 1 '

الامين محمد

الامين محمد

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#1

السلام عليكم أحبابنا الأأكارم في اللمة المباركة
أحيانا كثيرة نكون بحاجة لفهم الطرف الآخر لنعرف كيف يفكر
أو كيف يرى الأمور
ربما نريد العينة النموذجية و نكون عند حسن الظن الطرف الآخر و أحيانا أخرى من باب الفضول
هناك أسئلة رجالية و أخرى نسائية
سأطرح سؤال على الأخوات لفهمن كيف يفكرن
و سؤال آخر سأطرحه على الرجال لتعرف الأخوات كيف يفكر معشر الرجال

السؤال الموجه إلى الأخوات

كيف ترين الرجل الذي لا يصلي
كأخ ـ عندك أخ في البيت لا يصلي كيف ترينه
كخاطب ـ يأتيك خاطب لا يصلي ما موقفك و ما هو ردك
كزوج ـ متزوجة أو مستقبلا يكون عندك زوج لا يصلي
كرجل من عوام و عموم الناس ـ كيف ترين للرجل الذي لا يصلي بشكل عام

السؤال الموجه للرجال

كيف ترى إلى المرأة التي لا تصلي
كأخت ـ عندك أخت في البيت ما تصلي كيف تشوفها
كخطيبة ـ رايح تخطب فتاة و قالوا لك أنها لا تصلي ما ردك و ما موقفك
كزوجة ـ إذا كنت متزوج أو تخيل أن زوجتك المستقبيلة لا تصلي
أمرأة من عموم النساء ـ كيف ترى المرأة التي لات تصلي بشكل عام


ننتظر تفاعلكم و مرووركم
 
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