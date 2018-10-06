سؤال للنساء ـ سؤال للرجال ـ ' 2 ' الزواج بأهل البادية

الامين محمد

الامين محمد

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السلام عليكم أحبابنا الأأكارم في اللمة المباركة
أحيانا كثيرة نكون بحاجة لفهم الطرف الآخر لنعرف كيف يفكر
أو كيف يرى الأمور
ربما نريد العينة النموذجية و نكون عند حسن الظن الطرف الآخر و أحيانا أخرى من باب الفضول
هناك أسئلة رجالية و أخرى نسائية
سأطرح سؤال على الأخوات لفهمن كيف يفكرن
و سؤال آخر سأطرحه على الرجال لتعرف الأخوات كيف يفكر معشر الرجال




السؤال الموجه إلى الأخوات
هل تقبلين بالزواج برجل من البادية و السكن في البادية
إذا كان نعم ـ نريد شرح
و إذا كان الرد
لا ـ أيضا نريد تبرير و تعليل



السؤال الموجه للرجال
هل تقبل الزواج ببنت الريف
طبعا الإجابة مع التعليل
نعم ـ لماذا
لا ـ أيضا لماذا لا
 
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