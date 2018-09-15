عرض بيع متوفر 200 اورو بايسرا مقابل225 ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
225 ( DZD ), قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
354
الإعجابات
220
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 200 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 225 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

  • 200.PNG
    200.PNG
    245.4 KB المشاهدات: 2
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,040
الإعجابات
2,654
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#10
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
354
الإعجابات
220
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#10
اخوة انا لم ارد وضع موضوع
واستطيع بيعه في مكان اخر ويوجد عليه طلب
لكن وجدت المنتدى يحتاج الى مواضيع وجلب الحركة له فقط
المهم اخوة السعر ثابت
 
hdtv

hdtv

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
230
الإعجابات
59
النقاط
7
#11
يا اخي الثمن مبالغ فيه وارجو ان تبيعه خارج المنتدي لانه بزاف عليكم وانه في السوق السوداء الاورو ب 210دج وانت تقول ب 225دج اي فارق كبير وارجو ان تراجع السعر لان ادارة المنتدي غائبة و البائع يبيع باي ثمن يريده لذا رحمة بالعباد و اصحاب العضوية
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top