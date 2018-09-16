صاحب الظل الطويل(قصة قصيرة جدا)

تأخرتُ عن موعد عملي أكثر من نصف ساعة ولا يزال (الرودسوفور) يحشُر الناس في كل فجوة داخل هذه الحافلة المرقعة كقشابية رثة قديمة، راكبَين اظافيين وستتمزق كسفينة التيتانيك التاريخية غير أنه بدل أن ندخل التاريخ مثل ركابها سندخل العناية المركزة من أوسع أبوابها ولا منشاف ولا منسمع،رجلاي تؤلماني من ضيق المقاعد المتراصة مع بعضها البعض كمشهد القبور العربية،زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ولا يزال السائق يرتشف فنجان قهوته تحت الظلال حيث لاصخب ولانصب يتصفح هاتفه تارة يبتسم وتارة يغرز أصبعه في أنفه يضبط به هندسة وجهه البدين ،أصحاب الحافلات المعدّلة لا يولون اهتماما للقياسات والاوزان المنطقية المعقولة داخل مركباتهم لديهم حسابات هندسية مُلِحّة وخاصة بهم المساحة قسمة الكثافة السكانية الناتج حافلة تنقل ربع سكان المدينة والمردود روحة وإيابا يعادل أربعة أيام نقل بحافلة نظامية،في كل الأحوال ليس لديك متسع للاختيار ولا للارتخاء.شخص مثلي طول رجليه هو كل ما يميزه طيلة حياته لا يمكن لهذا المقعد الضيق أن يحوي بقية مميزاته الموزعة على باقي جسمه أما فكرة الجلوس واقفا فهي أيضا لاتتناسب مع حسابات الطول والارتفاع سواء جلست أو وقفت أو افترشت سطح الحافلة كالهنود مميزاتي لا تُأخذ بعين الاعتبار فأنا صاحب الرجل الطويل.إهداء الى الاخت سلطانة محبة المسلسل الكرتوني صاحب الظل الطويل.