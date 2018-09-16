صاحب الظل الطويل(قصة قصيرة جدا)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعجبتني صاحب الرجل الطويل ههههه
والله قصة ممتعة وتمنيتُ لو تطول أكثر لنشهد أحداث أخرى داخل هذه الحافلة
التي لا تختلف ملامحها عن كل حافلات بلادي فالوضع بينهم متشابه
وهنيئا لكم قدرتكم على التحكم في حجم القصة فتجعلونها تارة قصيرة
وتارة أخرة قصيرة جدا، أنا زعما راني هاد اليومين نكتب في قصة قصيرة
ساع نظن راهي رايحة تولي رواية هههه من كثرة ما استرسلت فيها وأنا نعبّر
القصص القصيرة أكبر عقبة بالنسبة لي في مجال الكتابة
أما بالعودة للمحتوى من جديد، فليس غريبا عنا اسلوبك الراقي والمشوّق والفكاهي في آن واحد
أسلوب لو أطلقت له العنان لأطلقت سربا من التميّز والإبداع
وبالمناسبة أنا من عشاق الرسوم المتحركة صاحب الظل الطويل يذكرني بطفولة جميلة
سررت حقا بقراءة هذه القصة كما أنها حفزتني لكتابة الأفضل حتى تكون قصتي القادمة أهلا
على الاقل لمنافسة قصصك في هذا القسم الراقي
ننتظر المزيد من ابداعاتك
تحياتي