إن لم تكن " أحمد " كن " أبا الهيثم "



يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل :

كثيرا ما كنتُ أسمع أبي يقول :

اللهم اغفر لأبي الهيثم

اللهم ارحم أبا الهيثم

فقلتُ له : ومن أبو الهيثم يا أبت ِ؟

فقال : رجل ٌ من الأعراب لمَ أرَ وجهه!

الليلة التي سبقت جَلدي وضعوني في زنزانة مظلمة

فوكزني رجل وقال : أأنتَ أحمد بن حنبل ؟

قلتُ : أجل

قال : أتعرفني ؟

قلت : لا

فقال : أنا أبو الهيثم اللص، شارب الخمر، قاطع الطريق، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جُلدت ثماني عشر ألف جلدة متفرقة

وقد احتملتُ كل هذا في سبيل الشيطان

فاصبر أنتَ في سبيل الله يا أحمد!



ولما أوثقوني وبدأ الجلد كنتُ كلما نزل السوط على ظهري تذكرتُ كلام أبي الهيثم وقلتُ في نفسي : اصبر في سبيل الله يا أحمد !



إن لم تكن ابن حنبل فكن أبا الهيثم !



أحب الحق ولو كنتَ غارقاً في الباطل



أحب أهل الطاعة ولو كنت غارقاً في المعصية



كن لله مهما نال الشيطان منك



المصدر مناقب الإمام أحمد

الصفحة:450-451

الصفوة: 485/1