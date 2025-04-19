سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الثامن البَيرُوني

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



العدد الثامن من سلسلة مشاهير علماء المسلمين



الشخصية الثامنة هي عالم الرياضيات و الفيزياء



البَيرُوني



هو أحد العلماء البارزين في التاريخ الإسلامي و اسمه ( أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني )

وُلد سنة 362 هـ / 973 م في قرية بالقُرب من ( خوارزم ) في آسيا الوِسطى في أوزباكستان بالضبط

و بما أن أبا ريحان كان ذا منشأ قروي لا مديني فقد دُعي بالبيروني الذي يعني الغريب



لُقب بالأستاذ لكونه قد اشتهر في العالم فيزيائيًا و رياضيا و جغرافيا و جيولوجيا و فلكيا بارزا



وُلد البيروني أثناء حُكم الوالي ( أحمد بن محمد ) و خو حفيد ( الوالي المستقل عراق ) و عاش في خوارزم حتى سّن 23



مع أنه فارسي إلا أن لغة تعليمه كانت العربية و قد تمكن منها بشكل كامل و راح يستخدمها بطلاقة و يكتب بها أشعار



لم يكن عصر البيروني يحوي مدارس و كُليات كما نعرفها اليوم بل كان النظام التعليمي متأخرًا و لم يكن الناس قد تعلموا فن الطباعة بعدُ أو صناعة الورق بالآلات الحديثة

و كان الورق يُصنع باليد و بكميات قليلة لذا كانت كلفته عالية جدًا فضلًا عما يأخذه النسخ اليدوي من وقت لإتمام كتاب واحد

لذا كان التعليم و تلقي العلم فيه مشقة و صعوبة



و مع ذلك فقد كان الناس متلهفين للتعلم في تلك الفترة مع أن التكاليف باهظة لهذا المسعى

و في ذلك الحين كانت المساجد هي مراكز التعلُّم الرئيسية و قد اعتاد البيروني الذهاب إلى المسجد لقراءة القرآن و تعلُم العربية و قد وسّعت هذه الدراسة من معارفه مع أنها لم تكن تعليما رسميًا



لاحظ ( أبو نصر منصور بن علي بن عراق ) و هو والي خوارزم إمكانيات البيروني و سعيه الجاد في سبيل التعلُم فجعله في عُهدته و راح يُحسن من تعليمه

كان منصور بالنسبة للبيروني بمكانة الأب و المُعلم المُرشد و كان مُنفتح الذهن و واسع الصدر و قد أكمل تحت إشرافه مسيرته العلمية



كان البيروني يتمتع بحّدة الذكاء و بالتعطش الكبير للمعرفة و سُرعان ما أصبح مُطلعًا على الأعمال العلمية التركية و السريانية و الفارسية و اليونانية و العِبرية عن طريق ترجمتها إلى العربية



كما أصبح ضليعًا بمواضيع الفلك و الرياضيات و حساب الزمن و الفيزياء و الطّب و المعادن و التاريخ و قراءة الكّف مع إهتمامه بالعلوم التطبيقية

إلا أنه أسهم في الأدب أيضا فكتب شرح ديوان ( أبي تمّام ) و مختار الأشعار و الآثار كما كان صاحب مؤلفات عدّة في الفلسفة و جوامع الموجود في خواطر الهنود و غيرها



حين أطاحت مجموعات سياسية منافسةبالولاة من آل عراق غادر البيروني موطنه و ذهب إلى الرّي

و لكن ظروف حياته كانت بائسة هناك فغادر الرّي إلى بلاط الأمير شمس المعالي قابوس بن و شمكير واليطبرستان و كان من المهتمين بالعلوم و العلماء



و قد أهدى البيروني أول أعماله ( الآثار الباقية ) إلى ذلك الأمير سنة 390 هـ / 1000 م



حين استقرت الأمور في خوارزم من جديد عاد البيروني إلى بلده و قد أُعجب الحُكام الجُدد بشُهرة البيروني و أصبح يُقيم في بلاط الحاكم ( علي بن مأمون ) و قد قابل في ءلك البلاط أحد أعظم العلماء في ذلك الحين و هو ( ابن سينا )



وفي سنة 407 هـ / 1016 م خاض يمين الدولة ( محمود بن سُبُكتكين الغرنزوي ) حربًا ضد ( أبي عباس مأمون بن مأمون ) فقتله و غزا خوارزم و كان ( محمد الغرنوي ) مُدركًا لعلم البيروني فدهاه إلى ( غزنة ) في أفغانستان حيث رحّب به بحرارة و هناك قضى البيروني قسما كبيرا من حياته و تابع أعماله العلمية



بلغ البيروني سن 45 و لكن ظمأه إلى العلم لم يرتو لذا رافق ( محمودا الغرنوي ) في حملته العسكرية على الهند و في هذه البلاد أقدم البيروني على تعلم اللغة السنسِكريتية بصبر كبير و كانت من اللغات التي يصعُب تعلمها و قد ساعده ذلك على تعلم علوم الفلك و التنجيم و الرياضيات الهندية



درس البيروني العادات و التاريخ و الأدب و الفلسفة و الديانت و الفنون الهندية

كما قام بتحليل مُقارِن بين الفكر الهندي و الإغريقي و ألّف كِتابًا سماه ( كتاب الهند ) تناول فيه التاريخ و الجغرافيا و المجتمع و الثقافات و الأديان و الفنون و العلوم الهندية و قد أُعجب الهنود كثيرًا بعلم البيروني و لقبوه ( فيديا ساغر ) أي ( محيط المعارف )



و قد أدخل البيروني لعبة الشطرنج إلى العالم الإسلامي و عرّف المسلمين على المسائل الرياضية المتقدمة في علم المثلثات



كان لدى البيروني هوًى خاص بالأدب و تربو كُتبه فيه على مئة كتاب إلا أن معظمها قد ضاعت و قد بقي القليل منها مما يُعتبر أثرا فريدا



و تضم أعمال البيروني الكتابية ( القانون المسعودية) و هو كتاب في الرياضيات و التنجيم و الجغرافيا و الكيمياء و المعادن و البصريات

و يُعاج كتاب ( الصيدلة ) أمور الطّب و التشريح و العناية الصحية و النظافة و معاجة مختلف الأمراض

و يصف كتاب ( الجواهر ) مجموعة من الأخجار الكريمة و ثقالتها النوعية

كما يبين بالصور أنواعًا مختلفة من التربة التي تحوي هلى المركبات المعدنية و المخزونات المعدنية المحتملة

و يحوي كتابه ( الآثار الباقية ) على تسلسل زمني للشعوب القديمة و معلومات تاريخية و جغرافية مفصّلة عنها و غزواتها على الشعوب الأخرى بالإضافة إلى عاداتها و تقاليدها و إحتفالاتها



و كتب البيروني أيضا كتاب ( بحر التنجيم ) بأسلوب عربي و فارسي و هو كتاب عن الرياضيات و علم الفلك

و قد أهدة البيروني كتاباته إلى موطنه خوارزم و إلى أميره ( محمود الغزنوي )



و كتب كتابين عنهما ( تاريخ خوارزم ) و ( تاريخ محمد الغزنوي )



كان البيروني واسع الاطلاع في علمي الفلك و التنجيم و قد اجلق أسماء محددة على النجوم و درس تحركات مساراتها و كان يميل إلى فكرة أنّ الأرض تدور حول نفسها و قد رصد بصبر شديد المجموعة الشمسية كلها و قدّم تعريفا و وصفا مفصلا لمجرة ( درب التَّبانة ) و أعطى أسبابًا علمية و تجريبية لطول الليل و النهار عبر الفصول و شرح ظاهرة غياب الليل في بعض مناطق العالم



كما طوّر نظريات حول تقلُّب الفصول و نمو الهلال و إنمحاق القمر و شرح علم التّنجيم بأسلوب سهل يُمكن فهمه



اكتشف البيروني العديد من الحقائق العلمية فقد اكتشف أولًا آلية عمل الينابيع الطبيعية و شرح مبدأ حفاظ الماء على مستواه ثم توّصل الى النتيجة الصحيحة بأنّ وادي الهندوس كان حوضا بحريا كبيرا بملاحظة صخور و طبقات الأرض جيولوجيًا



و اكتشف 7 طرق لحساب خطوط الطول و العرض لنقاط مختلفة و شرح كيفية دوران الأرض على محورها



و اكتشف بذكاء بارع أنّ الضوء ينتقل أسرع من الصوت



كما اكتشف بدقة شديدة الأوزان النوعية الخاصة ب 18 معدن و حجر كريم

و سجّل كثافات مختلف المعادن و السوائل و الجواهر

و قد وضع البيروني كل هذه الحسابات و الملاحظات و النظريات في كتاب ( الآثار الباقية )



و هذا و كان لع الفضل في ابتكار ( الاسطرلاب )



كان البيروني رائدًا في دراسة مختلف أديان العالم

فقد درس ( الزرادشتية ) و ( اليهودية ) و الهندوسية ) و ( البوذية ) و ( المسيحية ) و ( الإسلام )

و بدلًا من أن يساند دينًا بعينه علّم الناس أن يتفهموا كلّ دينٍ ضمن ظروف نشأته وشكله الأصلي

و حاول أن يشرح الممارسات و التقاليد الدينية السائدة في مختلف المجتمعات



و ابتكر البيروني أسلوبه الخاص في حساب نصف قطر الأرض بدراسة ارتفاع جبل

و كان له فضلٌ كبير في مجال الفيزياء حين التدع وسائل تجريب علمية في حقل الميكانيك



و قد أوجظ الديناميات المائية كفرع جديد من الفيزياء حين دمج حقليْ الهدروستاتيكا و الديناميكا



و مع تفضيل البيروني للغة للعربية على الفارسية في نصوصه العلمية إلا أنه كتب بعض كتبه بالفارسية ككتاب ( التفهيم ) و هو أحد أهم كتبه العلمية



ظل حتى أواخر سنين حياته راغبًا في التعلم و نهل المعرفة و كان يؤمن أنّ المرء خيرٌ له أن يموت على علم خير له أن يموت على جهل و هذا ما جعله قبل وفاته بلحظات يطلب تفهُّم مسألة رياضية

حتى فهمها أسلم الروح لبارئها و قد دُفن البيروني في غزنة سنة 440 هـ / 1048 م



و كان البيروني شخصية متعددة الجوانب ففي بحثه عن المعرفة المطلقة كان أعظم العقول المُستنيرة في العصر الوسيط



انتهى ..... ​