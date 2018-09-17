عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا مقابل225 ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
225 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
363
الإعجابات
229
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 225 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- اقل مبلغ للحجز 100 اورو
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ثابت المبلغ
لا لردود الجانببية
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,044
الإعجابات
2,657
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#10
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
363
الإعجابات
229
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#10
قال أبو رحاب:
الدفع غدا صباحا انشاء الله, في انتظار بيانات الدفع
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله
تم ارسال المعلوات الدفع
محجوز
130 اورو مقابل 29250 دج
315 اورو مقابل 70875 دج
متبقي 55 اورو
 
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