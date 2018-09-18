ليتَ الضّجيج يعُود_قصّة قصيرة جدّا_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم في أوّل إنجازٍ تاريخيّ بالنّسبة لي هههه فهذه أوّل مرّة أكسرُ فيها القواعد وأكتب قصّة قصيرة

أو أقصر ممّا كُنت أتوقّع، لدرجة أنّها كانت فكرة عابرة بينما أكتب قصّة طويلة ههه

على كلّ حال الموضوع هذه المرّة سيكون خفيف ظريف ولا أدري فعلًا إن كان هذا هو الأسلوب المناسب للقصّة القصيرة

المهم أنّني حاولت وأردت رأيكم فيها وانتقادكم لها

القصّة

كُنتُ أكرهُ بيتَنا وكلّ ما يحِيطُ بهِ من ضجيج وصخب، أصواتُ الجيران العالية التي تسرّبها الحيطان المتهالكة،

شجار إخوتي الدّائم على قطعةِ خُبزٍ بالية، إضافة للسمفونية المزعجة التي تعزفها القطط والكلاب

كلّ ليلة قبل كلّ معركة ضارية، وصوت صافرة القطار كلّما مرّ بجانبِ بيتنا لتسحب منك رداء

النّوم بكلّ برودة، حقّا كنتُ أمقتُ ذاك الضجيج، أما اليومَ وقد فقدتُ سمعِي ليتَ الضجيج يعود.

بقلمي~لؤلؤة قسنطينة~

جاتني حشمة نقولكم النهاية ههههه فمن عادتي الاسترسال في الوصف و السرد

لكن لا بأس قد أفكر في طرحها مرّة أخرى ولكن بنسخة طويلة