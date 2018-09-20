من أروع ماقرأت

: إن للبخل سببًا وذلك أنى أذكر أنى وردتُ في صباي من الكوفة إلى بغداد ، فأخذت خمسة دراهم بجانب منديلي ، وخرجت أمشى في أسواق بغداد .فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة ، ورأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة ، فاستحسنتها ، ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي فتقدمت إليه ، وقلت له : كم ثمن هذه البطيخ الخمسة يا رجل ، فأجابني بغير اكتراث : اذهب فهذا البطيخ ليس من أكلك ، فأصررت عليه وقلت يا هذا لا تتكلم بما يغيظ واقصد الثمن الذي تريد ، فقال البائع حينها : ثمنها عشرة دراهمولشدة ما صدمني بالثمن الذي طلبه ما استطعت مساومته ووقفت حائرًا فيما أفعل ، وحاولت أن أعطيه الخمسة دراهم ثمنًا للبطيخ لكنه لم يقبل ، وبينما أنا أقف في خانه خرج شيخ من التجار من الخان المجاور متجهًا إلى داره ، فوثب إليه ذلك البائع وأخذ يدعيه لشراء البطيخ قائلًا :يا مولاي هذا البطيخ باكورة إن أذنت لي أخذته إلى منزلك ، فسأله الشيخ عن ثمنه فأجاب صاحب البطيخ : ثمنه خمسة دراهم فقط فقال الرجل : لا بل درهمين فوافق بائع البطيخ على الثمن الذي قاله شيخ التجار وباعه البطيخ فعلًا بدرهمين ثم حمله وأوصله إلى داره ، وبعدها دعا له شاكرًا وعاد إلى دكانه سعيدًا ومسرورًا .فتعجبت مما فعل وقلت له : يا هذا ، ما رأيت أعجب من جهلك استمت على في هذا البطيخ ، وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم فبعته بدرهمين محمولا ! فقال الرجل : اسكت يا هذا إنه يملك مائة ألف دينار !حينها علمتُ أن الناس لا يُكرِمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مائة ألف دينار،وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيَّب قد ملك مائة ألف دينار.