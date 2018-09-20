من أروع ماقرأت

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Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
113
الإعجابات
275
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
قال المتنبي : إن للبخل سببًا وذلك أنى أذكر أنى وردتُ في صباي من الكوفة إلى بغداد ، فأخذت خمسة دراهم بجانب منديلي ، وخرجت أمشى في أسواق بغداد .
فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهة ، ورأيت عنده خمسة من البطيخ باكورة ، فاستحسنتها ، ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معي فتقدمت إليه ، وقلت له : كم ثمن هذه البطيخ الخمسة يا رجل ، فأجابني بغير اكتراث : اذهب فهذا البطيخ ليس من أكلك ، فأصررت عليه وقلت يا هذا لا تتكلم بما يغيظ واقصد الثمن الذي تريد ، فقال البائع حينها : ثمنها عشرة دراهم
ولشدة ما صدمني بالثمن الذي طلبه ما استطعت مساومته ووقفت حائرًا فيما أفعل ، وحاولت أن أعطيه الخمسة دراهم ثمنًا للبطيخ لكنه لم يقبل ، وبينما أنا أقف في خانه خرج شيخ من التجار من الخان المجاور متجهًا إلى داره ، فوثب إليه ذلك البائع وأخذ يدعيه لشراء البطيخ قائلًا :
يا مولاي هذا البطيخ باكورة إن أذنت لي أخذته إلى منزلك ، فسأله الشيخ عن ثمنه فأجاب صاحب البطيخ : ثمنه خمسة دراهم فقط فقال الرجل : لا بل درهمين فوافق بائع البطيخ على الثمن الذي قاله شيخ التجار وباعه البطيخ فعلًا بدرهمين ثم حمله وأوصله إلى داره ، وبعدها دعا له شاكرًا وعاد إلى دكانه سعيدًا ومسرورًا .
فتعجبت مما فعل وقلت له : يا هذا ، ما رأيت أعجب من جهلك استمت على في هذا البطيخ ، وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت قد أعطيتك فى ثمنه خمسة دراهم فبعته بدرهمين محمولا ! فقال الرجل : اسكت يا هذا إنه يملك مائة ألف دينار !
حينها علمتُ أن الناس لا يُكرِمون أحداً إكرامهم من يعتقدون أنه يملك مائة ألف دينار،
وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون : إن أبا الطيَّب قد ملك مائة ألف دينار.

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,599
الإعجابات
48,104
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فعلا كما قالت الأخت صفاء وراء كلّ قصّة عبرة
ومعنى، خاصة القصص القديمة كلّها معانٍ وفوائد
جزاك الله خيرا
تحياتي​
 
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