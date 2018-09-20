مقطع من روايتي الجديدة

روايتي الثانية عمل لا أزال في طور إنجازه

اخترت منها مقتطفا لكم 🌹🌹

ملاحظة :

الرواية ليست رواية غزل كلها و إنما مزيج بين الغزل و ........... و .........😅😅😅





🌹توسدت دبها الأبيض و أطلقت العنان لأحلامها بعيدا....

بعيدا عن الأرض.....

عن البشر.....

و حتى عن نفسها أيضا، خيلت لناظره كالملاك ينام على سحابة بيضاء ، لا حقد يملأ قلبها و لا ضغائن ، فعجبا لأمرها ، عاشت ذل الفقر و ذل السؤال و مع ذلك سلمت من كل شائبة ، أفتراها حاربت لأجل البقاء ؟

أم لأجل أن تحلق في العلياء؟

في سكونها هي تنطق ألف كلمة ، فكيف لو تكلمت ، في هدوئها هي ثائرة و في ثوراتها هادئة ، فأي منطق أجده هنا و أي معادلة ستفك أسرارها.....

تأملها محراب لمن لا محراب له....

و قبلة و صلاة لكل نفس تبصر الجمال بقلبها قبل أن تدركه بأعينها ، و لعله بلسم شاف لكل قلب أنهكته الضغائن و الظنون....

عائشة دعيني ناسكا في محرابك....

فأنت مريم زماني و قديسة أحلامي....

خلصي مشاعري من فوضاها و أخبريني...

من أنت و من كنت قبلك و كيف اليوم أنت سيدتي.....

لم أرى فيك أنثى تفتنني و لا سيدة تغريني.....

بل جمال قلب طاهر في سلامه آمل أن يحتويني....

و نبضات حنون من صخب الدنى ستحميني....

و يحك تتوسمين في القوة و لا تدركين ضعفي.....

فعاجز أمامك أنا كصبي صغير فلا تتركيني....

غابت عنه تلك الأحاسيس التي عزفت على أوتار قلبه فجأة ، و التفت نحو باب الغرفة فإذا بها أمه قد أتت لزيارتها....

آرائكم😊😊😊

ممنوع السرقة ههه