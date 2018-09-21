طالبة كلية الإقتصاد * بقلمي

السلام عليكم ورحمة الله



يا صباح / مساء حبات ودق تعانق غصون القلوب بثوب خريفي أنيق



اممم حروفي حقيقة نازعت نفسي بين رفوف نشرها هنا او في منتدى عربي آخر لكن أخير قررت وضع راحلة قصتي هنا



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مدخل :

" حسبي الله في كل أستاذ حول أروقة الحرم الجامعي خشبة لإستعراض فحولته و رجولته ، من خلال مساومته و إبتزازه للطالبة على طهرها ، و الذي بقدرة قادر يصيره ورقة نجاحها او اخفاقها ·



ليجعل منها في الأخير غانية بؤر يزورها كل من تسول له نفسه ذات المطلب ، لينتهي جسدها كمطفأة سجائر ، و تتحول من طالبة شريفة إلى ·····"



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في أقرب فرصة سأشرع في تنزيل القصة - بإذن الله -



أسمى تحياتي



كونوا بالقرب