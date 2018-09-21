عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا مقابل225 ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
225 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
388
الإعجابات
238
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم
متوفر 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP
السعر: 1 اورو= 225 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- اقل مبلغ للحجز 100 اورو
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- دفع لكم بعد تأكد من البريد او الموقع على 00 ليلا
ثابت المبلغ
لا لردود الجانببية
 

المرفقات

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,048
الإعجابات
2,668
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
أبو رحاب

أبو رحاب

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
15 ماي 2018
المشاركات
91
الإعجابات
26
النقاط
3
محل الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#8
قال kacimo samy:
تم الحجز لك 400 اورو
اكدو الحجز اخوتي
إضغط للتوسيع...
ألغي الحجز اخي احتاج 500 كاملة للاسف
شفتك وضعت في الموضوع الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
لذلك حجزت 500
 
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#9
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
388
الإعجابات
238
النقاط
13
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#9
قال أبو رحاب:
ألغي الحجز اخي احتاج 500 كاملة للاسف
شفتك وضعت في الموضوع الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
لذلك حجزت 500
إضغط للتوسيع...
سيد عندو وقت و هو يننظر ما نقدرش نفوتو
المهم تم الغاء لك
 
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