السلام عليكم

متوفر للبيع 250 دولار بايونير مقابل CCP



سعر البيع: 1 دولار = 185دج

السعر ثابت لا داعي للإحراج

المبلغ يباع كاملا دفعة واحدة

المصدر: أعمال حرة

الإثبات في المرفقات



يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)

طريقة تفعيل خاصية الـ card to card:

- إرسال أموال من مواقع ربحية عبر الانترنت (أدسنس، فايفر، فريلانسر .. ) إلى بطاقتك عدة مرات

- مراسلة فريق الدعم التقني لبايونير و طلب تفعيل الخاصية

* لا يمكن تفعيل الخاصية عبر ارسال الأموال من بطاقة بايونير أخرى



طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .

3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع



شكرا لكم.