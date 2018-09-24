تهنئة زواج🌹🌹

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
513
الإعجابات
1,183
النقاط
551
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
أخونا @mohamedfathi دخل العش الذهبي هذا العام و أتم نصف دينه فألف مبروك له .....
بارك لكما الله و بارك عليكما و ألف بين قلوبكما و رزقكما بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......
ألف مبروك
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mohamedfathi

mohamedfathi

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
30 جانفي 2017
المشاركات
634
الإعجابات
1,264
النقاط
901
العمر
25
محل الإقامة
bou saada
#2
قال Mery Babaammi:
أخونا @mohamedfathi دخل العش الذهبي هذا العام و أتم نصف دينه فألف مبروك له .....
بارك لكما الله و بارك عليكما و ألف بين قلوبكما و رزقكما بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......
ألف مبروك
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شكرا لك اختي مريم
حفظك الله ورعاك ، واصح أولادك وزوجك وجعلهم قرة عينك (y):love:
شكرا والف شكر ليك على التهنئة :D
وان شاء الله يلحقو بيا اعضاء المنتدى ههههه
 
الباندي

الباندي

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
8 ديسمبر 2014
المشاركات
1,777
الإعجابات
6,001
النقاط
71
#4
كلشي بالبراكة وعمارة الدار،،
ربي يجعلها مفتاح تع خير وتجيب الخير معاها،، وربي يجعل بيناتكم الطيب و المودة و الرحمة
ربي يفتحلك ابواب الرزق و يهنيك معاها
وربي يرضي عليك والديها وسيرتو امها
ان شاء الله يطوللكم ربي في لعمار وتزوجو ولادكم وولاد ولادكم
امين يارب العالمين
 
Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
513
الإعجابات
1,183
النقاط
551
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#5
قال mohamedfathi:
شكرا لك اختي مريم
حفظك الله ورعاك ، واصح أولادك وزوجك وجعلهم قرة عينك (y):love:
شكرا والف شكر ليك على التهنئة :D
وان شاء الله يلحقو بيا اعضاء المنتدى ههههه
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العفو أخي الكريم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#6
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,629
الإعجابات
48,266
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا مريومة لنقل هكذا أخبار مفرحة لنا
ألف ألف مبروك للأخ على زواجه
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
ربي يوفقو في حياتو الجديدة وربي يهنيه
ويرزقو الذرية الصالحة ان شاء الله
لعقوبة لي مازالو يارب
تحياتي
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,353
الإعجابات
5,347
النقاط
996
العمر
18
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم
مليون مبروك للأخ ..ربي هنيهم وفرحهم أن شاء الله..وعقبال الذرية الصالحة يارب
شكرا مريم على الخبر الحلو
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#8
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,123
الإعجابات
13,808
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#8
الف مبروك للاخ
بارك الله لكما وبارك عليكما
و جمع بينكما في خير

وشكرا لك اختي مريم
على المبادرة الطيبة
 
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