تهنئة زواج🌹🌹

Mery Babaammi
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2017
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- غرداية
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- أنثى
أخونا @mohamedfathi دخل العش الذهبي هذا العام و أتم نصف دينه فألف مبروك له .....
بارك لكما الله و بارك عليكما و ألف بين قلوبكما و رزقكما بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......
ألف مبروك
بارك لكما الله و بارك عليكما و ألف بين قلوبكما و رزقكما بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......
ألف مبروك