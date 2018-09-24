تهنئة زواج🌹🌹

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا مريومة لنقل هكذا أخبار مفرحة لنا

ألف ألف مبروك للأخ على زواجه

بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

ربي يوفقو في حياتو الجديدة وربي يهنيه

ويرزقو الذرية الصالحة ان شاء الله

لعقوبة لي مازالو يارب

تحياتي

​