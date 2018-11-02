تكريم منتدى اللمة للاعضاء ~ تهنئة بالزواج

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
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#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
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1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
آما بعد :




يُعتبر الزّواج في الدّين الإسلاميّ مؤسسة اجتماعية ودينيّة في ذات الوقت تقوم على الألفة والمحبّة بين كلا الزّوجين، وتتمتع بالاستقرار، حيث عُدّت ميثاقاً غليظاً يربط بين الرجل والمرأة


قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم،

وفي هذا السياق يسر ادارة
منتدى اللمة الجزائرية
بان يتقدم باحر التهاني و تبريكات
بمناسبة الزواج للاعضاء



@فيتامين سي
@إشرآقة شمس
@Lovely ღ smile
@آمِيْرَتُه
@mohamedfathi


بارك لكم الله و بارك عليكم و ألف بين قلوبكم و رزقكم بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......

كما يقدم لكم هذا الوسام


وسام-تهنئة.gif




فاصل-للزواج.gif






وادا نسينا اي عضو ف عدرا
منا و يمكنكم وضع اسمكم






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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
652
الإعجابات
960
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31
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
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اسعد بان اكون اول المهنئين لهم
فمبارك لكم هذا الزواج واتمنى لكم الرفاه والبنين
بوركتى اختاه على هذه المباردة
 
زخة مطر

زخة مطر

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
11 أكتوبر 2018
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14
الإعجابات
21
النقاط
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العمر
19
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
#3
الف الف الف مبروك مزيان السعد انشاء الله لعقوبة لذرية الصالحة
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مشرف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المشرفين
#4
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,522
الإعجابات
2,090
النقاط
1,886
محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#4
الف الف مبروك
الله يرزق الطيب و الهنا و الذرية الصالحة
و لعقوبه لبقية الاعضاء.
 
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