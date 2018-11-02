تكريم منتدى اللمة للاعضاء ~ تهنئة بالزواج

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

آما بعد :

يُعتبر الزّواج في الدّين الإسلاميّ مؤسسة اجتماعية ودينيّة في ذات الوقت تقوم على الألفة والمحبّة بين كلا الزّوجين، وتتمتع بالاستقرار، حيث عُدّت ميثاقاً غليظاً يربط بين الرجل والمرأة

قال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم،

وفي هذا السياق يسر ادارة

منتدى اللمة الجزائرية

بان يتقدم باحر التهاني و تبريكات

بمناسبة الزواج للاعضاء

بارك لكم الله و بارك عليكم و ألف بين قلوبكم و رزقكم بنين و بنات حافظين لكتاب الله متبعين خطى الحبيب و سنته صلى الله عليه و سلم......

كما يقدم لكم هذا الوسام

وادا نسينا اي عضو ف عدرامنا و يمكنكم وضع اسمكم