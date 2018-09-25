" ارتحال "

قالت :يسكن وجعي في ثنايا حروفييبحث عن دفء بين السطور ..فلا يجد إلا ورقا بارداكأنه قطعة من ثلج ..قلت :بعثرة مشاعر تلقينها هنا وهناكوعبرة تخنقني وماض يعلن الحدادما أزال نزيل الحصاروأرضي استباحها البكاءلعل البعد تجاوز الحدوباعد بيننا ظرف الزمانيقبض قلبي حنين اللقاءوسماع صوت من اعتلاه الوفاءما كان البعد قراري ولم يكن لي اختياربل مسّير فيه والشاهد رب العبادقالت :نثر الخريف على الثرى أوراقهفتناثرت كتناثر العبرات ......يتركن أغصانا ألفن عناقها ...ويقعن فوق الأرض مضطرباتقلت :سيعقب ذاك الخريف فصل الربيعويجمع الله ذاك الشتاتوتنبت الأرض جميل النباتورودا وكاذيا ، وزهر الخزامهنا وطنهنا قلب حواكينبض حبا وهو أرضك وسماكقالت :كعادتي ..كل مساءارسم طيفكفي سقف غرفتيوأحلم بلقاءيمزق أوشحة الشوقيمتد المساءويطول الغيابفاستحضر مساءات مضتوأنام ...........قلت :تلك توارد الخواطر قد أجمعت بالتفاقفما الشوق الإ رسول السلاموما البعد إلا منفاأوحكم إعدام واجب النفاذيزاحم رغبتي في النومأرق مزق حاجتيوصور ذكريات جمعتنا ذهبت في ارتحالحبيبتياستبيحي غشاوة السهادومزقي ذاك العناءفما كان النواح راد الغائب عن فضاكقالت :أحببتك طوعا ..وأبتعدت كرها ..وحين أمعنت في الوفاء طعنتنيبظنك .. وضننت علي بالإعتذار .قلت :وهل علمت عني الغدر؟!وانتهاكا لقلب لم يعشق أحدا سواك !أم هو اتهام بعد أن تجاوزك الصبروبذاك أعلنت الاستسلام ؟!حقيقة ما في قلبي ما كان وهماوما كان نسج خيالبل هي روح حلت في جسديتضاف إلى روح باق الأنامفما زلت أناغي الكونأبحث عن من يوصل صوتيلأهمس في أذن الزمانبأن الشوق قاتليوأن روحي ضاقت من الإنتظارحتى تمنيت الموتوتمنيت لو كنت مطويا في عالم النسيانقالت :أشتقت إليك ..إلي صوتك حين تناديني"حبيبتي"حين تشاغبني وتثير غيرتيحين تبكيني شوقاوتمسح دمعتي ..أحبك أيها الساكن بمقلتي ..قلت :تجاوز لساني لفظ الحنانوالشوق وأنواع الهيامما أقول أنا وأنا القابع في العذاب؟!تجلدني مرور الأياموتعاقب الليل والنهارإليك أسلمت كليفضمي طيفي في عناق