الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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عنوان المحاضرة
المحاضرة التمهيدية
الفصل الأول
-ماهي المشكلة الاجتماعية
-مفهوم المشكلة الاجتماعية
-خصائص المشكلة الاجتماعية
-تصنيف المشكلة الاجتماعية
نظريات تفسير المشكلة الاجتماعية
كيفية دراسة المشكلة الاجتماعية
الصعوبات التي حل المشكلات الاجتماعية
امثلة للمشكلات الاجتماعية
-
الفصل الثاني
أنواع المواد المخدرة
مفهوم الإدمان
التحليل السيسيولوجي
التحليل الاجتماعي والنفسي للإدمان
صفات شخصية المدمن
أسباب ادمان المخدرات لدى الشباب
علاج الإدمان
الإجراءات الوقاية من مشكلة الادمان
الفصل الثالث
تعريف الفقر
مظاهر الفقر
أسباب الفقر
الاثار المترتبة على الفقر
كيفية معالجة مشكلة الفقر
الفصل الرابع
المفاهيم المتصلة بالجريمة
الجريمة المنظمة
الاتجاهات المفسرة للجريمة
الجريمة في الدول العربية
اليات مواجهة الجريمة والقضاء عليها
اعلان الأمم المتحدة بشان الجريمة
توزيع الدرجات
درجة للاختبار النهائي 70
10 درجة الوجبات
درجة للمشاركة 10
المحاضرة المباشرة 10
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المحتوى
المقرر بعنوان (( المشكلات الاجتماعية المعاصرة ))
المؤلفون : د/ عصام توفيق
د/ سحر فتحي
د/غبير عبد المنعم
دار الفكر ( ناشرون وموزعون )
عمان – الأردن
الطبعة الأولى 2008
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الاولى
المقدمة
مع تشابك العلاقات الاجتماعية وتعقد النظام الاجتماعي بالإضافة الى تعقد الوحدات الاجتماعية ,ظهرت الحاجة الى علم يبين ويحدد ويساهم في فهم قواعد واسس وقوانين العلاقات الاجتماعية, التي تواجه الانسان ويساهم في فهم علاقته بغيرة من افراد المجتمع اثناء قيامة بالعملية الإنتاجية من اجل اشباع حاجاته الإنسانية
أسس دراسة المشكلات الاجتماعية
أولا: ماهي المشكلة الاجتماعية .
*** في المجتمعات المحلية / الريفية عادة ما تكون الحياة تسير بطريقة بسيطة ومحددة إيجابية الصفات بشكل على عكس ما يحدث في المجتمعات الحضرية /المدينة التي يعد التغير السريع من اهم سماتها نتيجة النمو السريع للصناعة والتجارة وأساليب التنقل والاتصال, بالإضافة الى التغير العشوائي في المفاهيم والقيم ,واسس التواصل بين افراد المجتمع بالإضافة الى الكثير من العوامل الأخرى.
التي يصيب النسيج الاجتماعي بالتفكك وتدخل علية مفاهيم وقيم وعادات جديد مبنية على أساس طبيعة الحياة التي يعيشها السكان وخاصة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي والمصالح الشخصية. كل هذا يؤدي الى خلق وإيجاد مشكلات اجتماعية مختلفة حسب وجهة النظر الذى ترى من خلاله المشكلة نسترض فيما يلي اهم العوامل في تفسير المشكلات الاجتماعية وتقرير أسبابها وطرق علاجها
اهم العوامل في تفسير المشكلات الاجتماعية
1.تعود الكثير من المشكلات الاجتماعية الى التفاوت في سرعة التغيرات الاجتماعية والثقافية .
2.من المشكلات الاجتماعية ما هو نابع من فشل الثقافة الحضرية. في مواجهة تطلعات الفرد واهدافه المجتمعية والشخصية
3.التفكك الاجتماعي وما يصاحبه من محاولة لإعادة التنظيم الاجتماعي للبيئة الحضرية.
4.ضعف أواصر الصلات الأولية وما ينتج عن ذلك من الضعف الذي يصيب الضبط الاجتماعي.
5. الاعتماد الأساسي على أساليب الرقابة الاجتماعية الرسمية الخارجية
((كرقابة القانون والشرطة ))مع عدم كفاية هذه الأساليب لتوفير السلوك السوي في البيئة الحضرية
ملاحظة مهمة
*** من صفات المشكلات الاجتماعية انها عادة نسبية أي ليست مطلقة فهي تختلف باختلاف البيئة والظروف الاجتماعية والزمنية وتهتم معظم العلوم الاجتماعية بدراسة المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والجريمة الطلاق وغيرها منة المشكلات التي تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تنشا فيها وتنعكس على علاقة الناس بالبيئة (سلبا او إيجابا )
** شروط المشكلة الاجتماعية
1.ضرورة وجود ظرف موضوعي (جريمة ,فقر ,تعصب ديني )
2.ينبغي ان يكون هناك تعريفي ذاتي من خلال بعض أعضاء المجتمع بان هذا الظرف يعد بمثابة مشكلة
مفهوم المشكلة الاجتماعية
↗المشكلة في اللغة من اشكل والتبس , والمشكل هو الملتبس .
↗ المشكلة الاجتماعية : هي موقف يتطلب معالجة إصلاحية ,وينجم عن أحوال المجتمع والبيئة الاجتماعية ,ويستلزم تجميع الوسائل والجهود الاجتماعية لمواجهته وتحسينه
↗ هو عدم قيام مجموعة من الافراد بأدوارهم الاجتماعية المتفق عليها مما يعيق احد النظم الاجتماعية كما هو الحال في الطلاق او تشرد الاحداث
تابع مفهوم المشكلة الاجتماعية
↗ وتشير المشكلات الاجتماعية عموما الى وجود احتياجات غير مشبعة لدى قطاعات عريضة من السكان ويعود ذلك الى عدم قدرة اشباعها الى عجز وقصور في النظم الاجتماعية الكلفة بمواجهة هذ1ة المشكلات او ندرة الموارد اللازمة لإشباعها
بالإضافة الى ان مفهوم المشكلات الاجتماعية لا يشمل فقط وجود احتياجات غير مشبعة وانما يتضمن أيضا ما يلي ...........
** مدى توافر المواد اللازمة لمواجهة هذه المشكلات
** عدد المتأثرين من المشكلة ومدى انتشارها وعمقها
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الثانية
اقسام المشكلات الاجتماعية
السلوك الانحرافي
التفكك الاجتماعي
خصائص المشكلة الاجتماعية
1.انها تثير اهتمام وانتباه قدر كبير من افراد المجتمع .
2.التداخل بين المشكلات الاجتماعية (الاحداث والنظام التربوي والاسري
3.لها ابعاد مختلفة تؤثر في مظاهرها ودرجتها ومدى اولويتها
4.الصعوبة النسبية , لأنها تمس الفرد والمجتمع بمعنى ان لها أسباب متعددة
5.انها تلقائية من صنع المجتمع وليس من صنع الفرد
6.انها مزودة بصفة الجبر والالزام , تفرض نفسها على الفرد
7.انها عامة ومنتشرة
المشكلات الاجتماعية والمفاهيم المتداخلة معها
أ)المشكلات الطبيعية
* المشكلة الاجتماعية ذات جذور اجتماعية
* مدى تأثيرها واهمية المشكلة الاجتماعية
ب)المشكلات الشخصية
ج) المشكلات البحثية
د)التفكك والانحراف
ه)الظواهر الاجتماعية
•
رابعا : تصنيف المشكلات الاجتماعية
توجد أنواع للمشكلات الاجتماعية
أ) مشكلات حياتية ( أساسية)
ب) مشكلات اقتصادية
ج) مشكلات اجتماعية
د) مشكلات مجتمعية
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الثالثة
العوامل التي أدت الى عدم اشباع احتياجات افراد المجتمع
1.عوامل ذاتية
2.عوامل اسرية
3.عوامل اجتماعية
4.عوامل بيئية
5.عوامل مجتمعية
الأسباب التي أدت الى المشكلات الاجتماعية
* التقدم التكنولوجي واثره على المجتمعات
* الانفتاح الشديد على المجتمعات الأخرى ونقل الثقافات المختلفة
* عدم ادراك وتفهم حاجات الشباب واشباعها
*الفجوة الثقافية بين الأجيال
حقائق لتفسير المشكلات الاجتماعية
1) مقاييس المشكلة الاجتماعية.
مثال..........
المجتمع السعودي يمارس نوع ما من السلوك معين ذو الصفة الاجتماعي فيما يتعلق بلباس الخارجي للفرد أي خروج عنه من بعض المواطنين سوف يمثل خروج عن السلوك العام للمجتمع ولن يرتاح له الكثيرين وكذلك بالنسبة للفتاة السعودية .
2) الأصول الاجتماعية للمشكلات
والمقصود هنا ان المجتمعات نفسها هي المسؤولة عن هذا المشكلات بطريقة او أخرى.
تابع حقائق لتفسير المشكلات الاجتماعية
3)المشكلات الاجتماعية الظاهرة والكامنة
مثال..........
مشكلة المخدرات من المشكلات الظاهرة في المجتمعات التي يحاول جاهد القضاء عليها وهناك أيضا مشكلة تقليد الشباب للأفلام والمسلسلات التلفزيونية كسرقة السيارات والسطو على المنازل
4)تصورات الناس وقناعاتهم عن المشكلة الاجتماعية
عملية اختلاف مجموعة من افراد المجتمع مع تصرف او موقف معين يخالف حسب آرائهم عادات وقيم ومبادئ مجتمعهم .
نظريات تفسير المشكلات الاجتماعية
1- نظرية التفكك الاجتماعي : والمقصود بالتفكك الاجتماعي عبارة عن حالة جديدة للمجتمع يجد أفراده انفسهم لا يتقاسمون فيما بينهم نفس معايير السلوك التي كانوا يتقاسمها من قبل وان سلوكياتهم أصبحت مختلفة ومتباعدة .
2- نظرية التغير الاجتماعي : التغير في أنماط التفاعل الاجتماعي داخل
المجتمع مثل التغير في العادات والتقاليد واستخدام التكنولوجيا .
3- نظرية صراع القيم الاجتماعية : هي من اخطر الصرعات وانه ليس من السهل ان
يتوصل المجتمع الى حلول حيث تعتبر كل جماعة انه هي على حق .
4-نظرية الانحراف : وهو انشقاق مجموعة من افراد المجتمع من خلال تصرفات شاذة مخالفة للمجتمع .
5-نظرية البناء الاجتماعي :وأصحاب هذه النظرية يرون ان المجتمع كلة مشكلة
خلاصةلنظريات تفسير المشكلات الاجتماعية
بعد استعراض النظريات السابقة يمكن القول بان المشكلة الاجتماعية
لا يمكن لا يمكن ارجاعها الى سبب واحد وبالتالي لا يمكن تفسيرها حسب نظرية واحدة لأنه امر معقد وبالغ التعقيد
مثال.......... فمن الممكن ان ننظر الى مشكلة وتوحي لنا من الخارج بان سببها هو التفكك الاجتماعي وعند التعمق نجد انه التغير الاجتماعي .وعلية يجب عدم تقيد انفسنا بنظرية واحدة عند محاولة تفسير مشكلة اجتماعية معينة .
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الرابعة
كيفية دراسة المشكلات الاجتماعية
قبل دراسة أي مشكلة اجتماعية يجب تحديد التالي
1- تحديد القواعد والمعايير التي يقاس على أساسها السلوك الانحرافي
2- تقدير الدرجة التي يمتثل فيها سكان المجتمع للقاعدة التي سوف تكون بمثابة المقياس
3-دراسة السلوك الانحرافي في ضوء الموقف الذي حدث فيه .
في ضوء هذه الخطوات يصل الباحث الى وصف سليم للمشكلة بالإضافة لإنارة طريقة لحل المشكلة الاجتماعية او حماية المجتمع منها
اهم المداخل والأساليب
لدراسة المشكلة الاجتماعية
الدين :
القانون
الصحافة :
: المدخل السيسيولوجي
مستويات دراسة المشكلة الاجتماعية
المستوى الوقائي
المستوى العلاجي
الصعوبات
التي تعترض حل المشكلة الاجتماعية
1- تعقد الموقف الاجتماعي
2- صعوبة اجراء التجارب في العلوم الاجتماعية
3- تعذر الوصول الى قوانين اجتماعية
4- صعوبة تجنب الباحث للنواحي الذاتية
•خبراته وانتمائه الأيديولوجي
•*وضعة الطبقي
•*موقفة في المجتمع
•
•
تابع الصعوبات
التي تعترض حل المشكلة الاجتماعية
•5- استحالة دقة المقاييس
6- بعض الانطباعات الخاطئة عن المشكلات الاجتماعية.
7- عدم كفاية المعلومات عن بعض المشكلات
8- صراع القيم والمصالح
9- النقص في تكامل الحلول
امثلة
المشكلات الاجتماعية في الوطن العربي
1- المشكلات الزوجية والاسرية.
• مشكلة الطلاق
• مشكلة التفكك الاسري
• مشكلة وفاة احد الزوجين
•
تابع امثلة
المشكلات الاجتماعية في الوطن العربي
• 2- مشكلات مجتمعية
• مشكلة التسول
مشكلة البطالة
•مشكلة البغاء
مشكلة جناح وتشرد الاحداث
مشكلة التلوث .
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة الخامسة
الفصل الثاني
الإدمان مشكلة اجتماعية متعددة الابعاد
>>>>>تمهيد
تعتبر مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات من اخطر أنواع المشكلات التي باتت تشكل تهديد واضح على المستوى الفردي والاجتماعي , اذا بدأت بالتفاقم والتطور مع تعقد الظروف الاجتماعية والضغوطات النفسية والاعباء الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي وكما ان الإدمان خطر اجتماعي يفترس الشباب الذين هم ذخيرة المجتمع . بالإضافة الى ان جميع الديانات تدعو لمكافحة الإدمان لما ثبت من خطورته وفداحة ضرره .
وبناء علية فان الإدمان مشكلة اجتماعية ينظر اليها من الجوانب التالية
الجوانب الاجتماعيةلمشكلة الإدمان
** الإدمان مشكلة نفسية وبدينة...... فالمخدر مهما كان نوعه يشكل بدون أي شك خطر على الجانب البدني و السيكولوجي مما يؤدي الى عدم تكييف المدمن مع نفسة ومع المجتمع بشكل عام.
** الإدمان مشكلة اقتصادية ....... لها جانب اقتصادي بالنسبة للفرد من ناحية . وللدولة التي تنفق أموال طائلة لمكافحة المخدرات ونشر الوعي بين المواطنين.
** الإدمان مشكلة اجتماعية .......يعتبر شكلا من اشكال عدم التجانس الاجتماعي خاصة انها تتعارض مع جميع القيم والمعايير الاجتماعية في العالم
شروط حدوث الإدمان
1- توفر المادة المخدرة
2- الشخص المدمن
3- الظروف البيئية والاجتماعية
اعتماد الفرد على عقار او عدم اعتماده يرجع الى العوامل التالية .
السمات الشخصية للفرد وتجار الفرد المتعاطي
طبيعة البيئة الاجتماعية والثقافية العامة للفرد
الخصائص الفارماكولوجية للعقار ( التركيبة ومكونات العقار )
انواع الادمان
1- الادمان النفسي او السيكولوجي : عبارة عن الرغبة في تعاطي المادة المخدرة لتحقيق الشعور بالانتباه
2- الإدمان الفسيولوجي او الجسمي : عملية اعتياد خلايا الجسم على المادة المخدرة ولا يستطيع العمل بدون وجودها , بالإضافة على الرغبة المستمر بالتعاطي وزيادة الجرعة مما يؤدي الى تدهور الشخص جسميا ونفسيا.
أنواع المواد المخدرة
هو المادة الفعالة نفسيا في النيكوتين وهو من اهم العقاقير التي يتناوله:التبغ ,النيكوتين
•*الكحوليات :هي من اقدم المواد النفسية التي تعاطها الانسان وتعتبر
•تعتبر الصين من اسبق المجتمعات الى معرفتها .:*الحشيش.البانجو. القنب هو من وهو من اكثر انواع المخدرات انتشار في دول الشرق الاوسط وساعد
رخصة على رواجه .
*الافيون ومشتقاته . من اقل المخدرات انتشار ويؤخذ اما عن طريق الاستحلاب او الشرب مع الشاي
•
تابع أنواع المواد المخدرة
*الكوكايين: وهو منشط طبيعي يستخلصه من اوراق نبات الكوكا الذي ينمو في امريكا اللاتينية .
•القات : ينمو في افريقيا والصومال وكينيا خاصة , وعلى اكبر نطاق معروف في اليمن ويؤخذ عن طريق المضغ.
•
•
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة السادسة
تصنيف المخدرات
عليه يمكن ان نصف المواد المخدرة على النحو التالي .
مخدرات طبيعية
مخدرات تصنيعية
مخدرات تخلقيه
مهبطات
منشطات
مهلوسات
مفهوم الإدمان
المفهوم اللغوي .... الإدمان لغة هو المداومة على الشي او الاعتماد المطرد علية.
المفهوم العام : هو التعاطي المتكرر لمادة نفسية او لمواد نفسية , لدرجة ان المتعاطي ( المدمن ) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي , كما ان يرفض بل يعجز عن الانقطاع او التعديل وتصبح حياته تحت سيطر العقار .
التحليل السيسيولوجي للإدمان .
يرتبط الإدمان من وجهة النظر الاجتماعية ( السيسيولوجي ) بالمعايير الاجتماعية والقيم , فهو شكل من اشكال التكيف الانسحابي غير المتوافق مع المعايير والقيم السائدة بالمجتمع
اهم الاتجاهات الاجتماعية السيسيولوجي لتفسير الإدمان
الدور الاجتماعي ..
الخلل الوظيفي
الخلل الوظيفي
التعلم الاجتماعي
السلوك محصلة للتفاعل بين الفرد والمجتمع
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة السابعة
التأثيرات الاجتماعية والنفسية للإدمان
•* تحويل حياة المدمن الى نظام ذاتي مغلق يستطيع ان يمد نفسة بالسعادة واللذة وان ينعزل عن بقية المجتمع .
•* يبدو للمدمن ان نظام حياته متوازن اما بين التناوب المنتظم للنشوة والتعاسة
• بالإضافة الى ان العقار يمنحه شعور القيمة الحقيقة للتفاعل مع المجتمع ولكنة لا يعتمد عليه في حياته , حيث ان القيمة الحقيقة يستمدها من عالمة المغلق
•اذن يمكن القول ان للإدمان وظيفتين
•1) الهروب من الواقع الضاغط الذي لا يستطيع مواجهة
•2) انه ميكانزيم دفاعي يمنع ظهور الاعراض النفسية التي قد تدمر الذات
صفات شخصية المدمن
*الانطوائية والانعزال عن الاخرين
* الإهمال وعدم العناية بالمظهر
* الكسل الدائم والتثاؤب
* شحوب الوجه وعرق ورعشة في الأطراف
* فقدان الشهية والهزل والامساك
* العصبية
•اللجوء الى الكذب والخداع للحصول على المال
•* اللجوء الى السرقة
أسباب ادمان المخدرات لدى الشباب
تتنوع أسباب الإدمان على المخدرات حيث منها ما يكون
*أسباب نفسية ... مشاكل واضطرابات لفرد تدفعه لتناول العقار المخدر
*أسباب اجتماعية ... انفصال احد الإباء ورفاق السوء
*أسباب دينية .. البعد الديني عند الفرد يسهم في عمل أي محرم بدون أي رادع وخاصة الديني
>>>*أسباب تربوية .... قلة الوعي لخطورة المواد المخدرة
**** تحت توفر هذه الأسباب تقوم المخدرات بعملها وهي اشباع
حاجاته للشعور بذاته وتحقيق كيانه.
اضرار الإدمان
1.الاثار النفسية والعقلية للإدمان .
أ. تقليل الوعي .
ب. السلوك .ينشغل بالتعاطي والحصول على العقار
ج. جهاز المناعة تقوم المخدرات على اضعاف جهاز المناعة
2.الاثار الصحية والجسمية .الضعف العام والتدهور المستمر للجسم
3.الاثار الاجتماعية . تحطيم شخصية المدمن واذلالة
4. الاثار الاقتصادية . يوجه الجزء الأكبر من دخلة للحصول على العقار
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة الثامنة
المحور الأول
في علاج الإدمان
1 الاكتشاف المبكر من خلال الظواهر التالية
. العصبية
.تغيير الاهتمامات
. تدهور الصحة
. الكذب
. ظهور المخدر بالتحليل المعملي
المحور الأول
تابع علاج الإدمان
2.الجهود الجماعية من خلال
. الاسرة
. العيادات الخارجية
. الخدمة الاجتماعية
.اندية الدفاع الاجتماعي .
. التمريض النفسي
.
المحور الأول
تابع علاج الإدمان
3.دور المجتمع وهيئاته المختلفة
. دور الاعلام
. دور المؤسسات الدينية
. دور الاسرة
. دور المدرسة والجامعات
.دور الدولة في علاج الإدمان
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة التاسعة
المحور الثاني
في علاج الإدمان
1. العلاج الطبي: من خلال الطرق التالية
. منع المخدر منع بات دفعة واحدة
. الاستعاضة
. منع المخدر تدرجيا
. الابر الصينية .
المحور الثاني
في علاج الإدمان
2. العلاج النفسي والذي يتضمن التالي
. علاج الاضطرابات النفسية للمصاب
. التدريب لاتخاذ القرارات ومواجهة الضغوطات
. كيفييه الاسترخاء والتنفس والنوم الصحي
.
المحور الثاني
في علاج الإدمان
2.مراحل العلاج النفسي
.مرحلة التعرف على أسلوب العلاج
. مرحلة العلاج الفعلي في المستشفى
. نهاية العلاج والدخول تحت المظلة العائلية
. العلاج الاجتماعي
المحور الثالث
في علاج الإدمان
العلاج الاجتماعي والذي يتضمن العلاج الإسلامي التالي.
. تنمية العقيدة الإسلامية
. تنمية الجوانب الخلقية
.تنمية الجوانب العقلية
. تنمية القيم الاجتماعية
عنوان المحاضرة
الفصل الثالث
المحاضرة العاشرة
الفقر
وسبل مواجهته في الدول النامية
>>>>> تمهيد
الفقر يعتبر من اهم المشكلات الاجتماعية ,لأنه يؤثر في كثير من الناس , وينتشر الفقر في العالم بأرقم تهدد جهود التنمية المحلية والعالمية
مفهوم الفقر : حالة من الحرمان الكامل والمطلق , والذي ينجم عن سلسلة متصلة الحلقات من سوء التغذية والمرض وارتفاع معدلات الانجاب والبطالة والدخول المنخفضة.
مظاهر الفقر
من اهم المظاهر للفقر يمكن ان ايجازها بالتالي .
تفشي البطالة
انتشار الامراض وانخفاض المستوى الغذائي
انتشار تشغيل الاحداث
انتشار الامية
انخفاض المستوى الصحي
ارتفاع المواليد
انتشار الجريمة
-
أسباب الفقر
أسباب ذاتية : متعلقة بالفقير نفسة كالميل الى الكسل
أسباب الثقافة السائدة للفقر : وهي ثقافة تخلق نفسها بنفسها من جيل الى جيل
السياسية الاقتصادية للدولة .
أساليب التخطيط المتخلفة في الدول النامية
فشل عمليات التنمية المتبعة في القضاء على البطالة والفقر
عدم مراعاة العدالة في توزيع الدخل
ضعف أساليب التكامل الاجتماعي
المصاحبات الملازمة للفقر . الجهل المرض الجوع كثرة المواليد
الاثار المترتبة على الفقر
ارتباط الكثير من الامراض بالبيئات الفقيرة
يرتبط ارتفاع نسبة المواليد
ذو علاقة سببية مباشرة بارتفاع معدل بالجريمة
يرتبط مباشرة بارتفاع نسبة البطالة
علاقة مباشرة بالأمية والجهل وسيطر سياسية التواكل
عنوان المحاضرة
الفصل الثالث
المحاضرة الحادي عشر
كيفييه مواجهة الفقر
* ضرورة حرص الدولة على توفير فرص عمل للفقراء
* التوسع فيلا مجال القروض للشباب الفقيرة لإقامة مشروعات
* توجيه الجهود لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة
* توعية الرعاية والاهتمام لتحسين الخدمات والمرافق والرعية الصحية
* تشجيع القطاع الخاص والجمعيات لتوفير فرص عمل
* التوسع في عقد الاتفاقيات الدولية لدعم المشاريع التنموية
* التوسع في معاشات الضمان الاجتماعي
عنوان المحاضرة
الفصل الرابع
المحاضرة الثاني عشر
الجريمة بين التنظير والتحليل
المفاهيم المتصلة بالجريمة
الجريمة : هي سلوك اجرامي انساني منحرف يمثل اعتداء على حق او مصلحة من الحقوق او المصالح التي يحميها الشرع والقانون
الانحراف : هو كل خروج عن أنماط السلوك الاجتماعي المألوف
والمتعارف علية في مجتمع ما وان لم يرد نصه بعقوبة معينة
السلوك الاجرامي : أي سلوك مخالف لسلوك المجتمع وموجة ضد المصلحة العامة , او أي شكل من اشكال مخالفة المعايير الأخلاقية التي يخالف عليها القانون .
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
, المجرم :هو الفرد الذي ينتهك القوانين والقواعد الجنائية في مجتمع ما مع سابق الإصرار.
سمات المجرمين .........
** عدم الإحساس بالمسئولية
**لا يشعر بالحرج من تصرف مخالفة للعرف والقانون
** القسوة وعدم الإخلاص والعجز عن الحب
** الفشل لوضع خطة لحياته
** عاجز عن التعلم
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
ضحايا الجريمة : الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي او جماعي بغض النظر عن الضرر نفسي , مادي , بدني , ....... الخ
التنظيمات الاجرامية : هي عبارة عن وجود مجموعة من الافراد الذين يقومون بالجريمة ويتواصلوا مع اشخاص مسؤولين يقدمون لهم الولاء التام ويصنف كل تنظيم حسب نوع الجريمة.
العودة للجريمة : هو عودة المجرم مرة أخرى لفعل جريمة أخرى بعد الأولى التي صدر عليه الحكمفيها:
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
الضبط الاجتماعي :هو نوع من الضغط الذي يمارسه المجتمع على جميع لأفراده للمحافظة على النظام ومراعاة القواعد والقيم المتعارف عليها :
العقاب: الإجراءات التي يرى المجتمع اتخاذها للأشخاص الذين هم خارج القانون.....واهم سماته
** تحقيق العدالة ومحو العدوان على المجني علية
** الردع العام ويتم انذار الناس عن طريق العقاب
** الردع الخاص للمجرم للقصاص منه وسلب حريته من خلال عقوبة السجن مثلا
عنوان المحاضرة
الفصل الرابع
المحاضرة الثالثة عشر
الجريمة المنظمة
الجريمة المنظمة : هي من اكثر الجرائم انتشارا داخل المجتمع العربي
ويوم بها تنظيم معين متخصص لكل عضو دور معين يمارسه
اهم سمات الجريمة المنظمة ....
** انها ذو نشاط منظم بين عدد من الأشخاص
**الهدف تحقيق مكاسب اقتصادية
** تشمل على أنشطة دقيقة مثل الاستيلاء على الأرضي
** سريعة التنفيذ والدقة والفاعلية .
الاتجاهات المفسرة للجريمة
,الاتجاه الاجتماعي للجريمة . حقيقة اجتماعية قبل ان تكون قانونية
الاتجاه النفسي للجريمة . سلوك لا شعوري للتخلص من الصرعات التي يعاني من الفرد .
الاتجاه الاقتصادي للجريمة . هناك علاقة بين الفقر والحرمان للفرد وارتكاب الجريمة
الاتجاه الجغرافي للجريمة الموقع والمناخ كعامل أساسي في دفع الفرد للعمل الاجرامي .
الاتجاه البيئي للجريمة . . وهو علاقة البيئة المكانية للفرد وما تتضمن ضغوطات مختلفة على الفرد
الاتجاه القانون للجريمة حماية افراد المجتمع من منى اضرار متعمدة او عير متعمدة .
المحاضرة التمهيدية
الفصل الأول
-ماهي المشكلة الاجتماعية
-مفهوم المشكلة الاجتماعية
-خصائص المشكلة الاجتماعية
-تصنيف المشكلة الاجتماعية
نظريات تفسير المشكلة الاجتماعية
كيفية دراسة المشكلة الاجتماعية
الصعوبات التي حل المشكلات الاجتماعية
امثلة للمشكلات الاجتماعية
-
الفصل الثاني
أنواع المواد المخدرة
مفهوم الإدمان
التحليل السيسيولوجي
التحليل الاجتماعي والنفسي للإدمان
صفات شخصية المدمن
أسباب ادمان المخدرات لدى الشباب
علاج الإدمان
الإجراءات الوقاية من مشكلة الادمان
الفصل الثالث
تعريف الفقر
مظاهر الفقر
أسباب الفقر
الاثار المترتبة على الفقر
كيفية معالجة مشكلة الفقر
الفصل الرابع
المفاهيم المتصلة بالجريمة
الجريمة المنظمة
الاتجاهات المفسرة للجريمة
الجريمة في الدول العربية
اليات مواجهة الجريمة والقضاء عليها
اعلان الأمم المتحدة بشان الجريمة
توزيع الدرجات
درجة للاختبار النهائي 70
10 درجة الوجبات
درجة للمشاركة 10
المحاضرة المباشرة 10
وسائل الاتصال
Email : alzyoud7@yahoo.com
tel:
المحتوى
المقرر بعنوان (( المشكلات الاجتماعية المعاصرة ))
المؤلفون : د/ عصام توفيق
د/ سحر فتحي
د/غبير عبد المنعم
دار الفكر ( ناشرون وموزعون )
عمان – الأردن
الطبعة الأولى 2008
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الاولى
المقدمة
مع تشابك العلاقات الاجتماعية وتعقد النظام الاجتماعي بالإضافة الى تعقد الوحدات الاجتماعية ,ظهرت الحاجة الى علم يبين ويحدد ويساهم في فهم قواعد واسس وقوانين العلاقات الاجتماعية, التي تواجه الانسان ويساهم في فهم علاقته بغيرة من افراد المجتمع اثناء قيامة بالعملية الإنتاجية من اجل اشباع حاجاته الإنسانية
أسس دراسة المشكلات الاجتماعية
أولا: ماهي المشكلة الاجتماعية .
*** في المجتمعات المحلية / الريفية عادة ما تكون الحياة تسير بطريقة بسيطة ومحددة إيجابية الصفات بشكل على عكس ما يحدث في المجتمعات الحضرية /المدينة التي يعد التغير السريع من اهم سماتها نتيجة النمو السريع للصناعة والتجارة وأساليب التنقل والاتصال, بالإضافة الى التغير العشوائي في المفاهيم والقيم ,واسس التواصل بين افراد المجتمع بالإضافة الى الكثير من العوامل الأخرى.
التي يصيب النسيج الاجتماعي بالتفكك وتدخل علية مفاهيم وقيم وعادات جديد مبنية على أساس طبيعة الحياة التي يعيشها السكان وخاصة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي والمصالح الشخصية. كل هذا يؤدي الى خلق وإيجاد مشكلات اجتماعية مختلفة حسب وجهة النظر الذى ترى من خلاله المشكلة نسترض فيما يلي اهم العوامل في تفسير المشكلات الاجتماعية وتقرير أسبابها وطرق علاجها
اهم العوامل في تفسير المشكلات الاجتماعية
1.تعود الكثير من المشكلات الاجتماعية الى التفاوت في سرعة التغيرات الاجتماعية والثقافية .
2.من المشكلات الاجتماعية ما هو نابع من فشل الثقافة الحضرية. في مواجهة تطلعات الفرد واهدافه المجتمعية والشخصية
3.التفكك الاجتماعي وما يصاحبه من محاولة لإعادة التنظيم الاجتماعي للبيئة الحضرية.
4.ضعف أواصر الصلات الأولية وما ينتج عن ذلك من الضعف الذي يصيب الضبط الاجتماعي.
5. الاعتماد الأساسي على أساليب الرقابة الاجتماعية الرسمية الخارجية
((كرقابة القانون والشرطة ))مع عدم كفاية هذه الأساليب لتوفير السلوك السوي في البيئة الحضرية
ملاحظة مهمة
*** من صفات المشكلات الاجتماعية انها عادة نسبية أي ليست مطلقة فهي تختلف باختلاف البيئة والظروف الاجتماعية والزمنية وتهتم معظم العلوم الاجتماعية بدراسة المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والجريمة الطلاق وغيرها منة المشكلات التي تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تنشا فيها وتنعكس على علاقة الناس بالبيئة (سلبا او إيجابا )
** شروط المشكلة الاجتماعية
1.ضرورة وجود ظرف موضوعي (جريمة ,فقر ,تعصب ديني )
2.ينبغي ان يكون هناك تعريفي ذاتي من خلال بعض أعضاء المجتمع بان هذا الظرف يعد بمثابة مشكلة
مفهوم المشكلة الاجتماعية
↗المشكلة في اللغة من اشكل والتبس , والمشكل هو الملتبس .
↗ المشكلة الاجتماعية : هي موقف يتطلب معالجة إصلاحية ,وينجم عن أحوال المجتمع والبيئة الاجتماعية ,ويستلزم تجميع الوسائل والجهود الاجتماعية لمواجهته وتحسينه
↗ هو عدم قيام مجموعة من الافراد بأدوارهم الاجتماعية المتفق عليها مما يعيق احد النظم الاجتماعية كما هو الحال في الطلاق او تشرد الاحداث
تابع مفهوم المشكلة الاجتماعية
↗ وتشير المشكلات الاجتماعية عموما الى وجود احتياجات غير مشبعة لدى قطاعات عريضة من السكان ويعود ذلك الى عدم قدرة اشباعها الى عجز وقصور في النظم الاجتماعية الكلفة بمواجهة هذ1ة المشكلات او ندرة الموارد اللازمة لإشباعها
بالإضافة الى ان مفهوم المشكلات الاجتماعية لا يشمل فقط وجود احتياجات غير مشبعة وانما يتضمن أيضا ما يلي ...........
** مدى توافر المواد اللازمة لمواجهة هذه المشكلات
** عدد المتأثرين من المشكلة ومدى انتشارها وعمقها
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الثانية
اقسام المشكلات الاجتماعية
السلوك الانحرافي
التفكك الاجتماعي
خصائص المشكلة الاجتماعية
1.انها تثير اهتمام وانتباه قدر كبير من افراد المجتمع .
2.التداخل بين المشكلات الاجتماعية (الاحداث والنظام التربوي والاسري
3.لها ابعاد مختلفة تؤثر في مظاهرها ودرجتها ومدى اولويتها
4.الصعوبة النسبية , لأنها تمس الفرد والمجتمع بمعنى ان لها أسباب متعددة
5.انها تلقائية من صنع المجتمع وليس من صنع الفرد
6.انها مزودة بصفة الجبر والالزام , تفرض نفسها على الفرد
7.انها عامة ومنتشرة
المشكلات الاجتماعية والمفاهيم المتداخلة معها
أ)المشكلات الطبيعية
* المشكلة الاجتماعية ذات جذور اجتماعية
* مدى تأثيرها واهمية المشكلة الاجتماعية
ب)المشكلات الشخصية
ج) المشكلات البحثية
د)التفكك والانحراف
ه)الظواهر الاجتماعية
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رابعا : تصنيف المشكلات الاجتماعية
توجد أنواع للمشكلات الاجتماعية
أ) مشكلات حياتية ( أساسية)
ب) مشكلات اقتصادية
ج) مشكلات اجتماعية
د) مشكلات مجتمعية
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الثالثة
العوامل التي أدت الى عدم اشباع احتياجات افراد المجتمع
1.عوامل ذاتية
2.عوامل اسرية
3.عوامل اجتماعية
4.عوامل بيئية
5.عوامل مجتمعية
الأسباب التي أدت الى المشكلات الاجتماعية
* التقدم التكنولوجي واثره على المجتمعات
* الانفتاح الشديد على المجتمعات الأخرى ونقل الثقافات المختلفة
* عدم ادراك وتفهم حاجات الشباب واشباعها
*الفجوة الثقافية بين الأجيال
حقائق لتفسير المشكلات الاجتماعية
1) مقاييس المشكلة الاجتماعية.
مثال..........
المجتمع السعودي يمارس نوع ما من السلوك معين ذو الصفة الاجتماعي فيما يتعلق بلباس الخارجي للفرد أي خروج عنه من بعض المواطنين سوف يمثل خروج عن السلوك العام للمجتمع ولن يرتاح له الكثيرين وكذلك بالنسبة للفتاة السعودية .
2) الأصول الاجتماعية للمشكلات
والمقصود هنا ان المجتمعات نفسها هي المسؤولة عن هذا المشكلات بطريقة او أخرى.
تابع حقائق لتفسير المشكلات الاجتماعية
3)المشكلات الاجتماعية الظاهرة والكامنة
مثال..........
مشكلة المخدرات من المشكلات الظاهرة في المجتمعات التي يحاول جاهد القضاء عليها وهناك أيضا مشكلة تقليد الشباب للأفلام والمسلسلات التلفزيونية كسرقة السيارات والسطو على المنازل
4)تصورات الناس وقناعاتهم عن المشكلة الاجتماعية
عملية اختلاف مجموعة من افراد المجتمع مع تصرف او موقف معين يخالف حسب آرائهم عادات وقيم ومبادئ مجتمعهم .
نظريات تفسير المشكلات الاجتماعية
1- نظرية التفكك الاجتماعي : والمقصود بالتفكك الاجتماعي عبارة عن حالة جديدة للمجتمع يجد أفراده انفسهم لا يتقاسمون فيما بينهم نفس معايير السلوك التي كانوا يتقاسمها من قبل وان سلوكياتهم أصبحت مختلفة ومتباعدة .
2- نظرية التغير الاجتماعي : التغير في أنماط التفاعل الاجتماعي داخل
المجتمع مثل التغير في العادات والتقاليد واستخدام التكنولوجيا .
3- نظرية صراع القيم الاجتماعية : هي من اخطر الصرعات وانه ليس من السهل ان
يتوصل المجتمع الى حلول حيث تعتبر كل جماعة انه هي على حق .
4-نظرية الانحراف : وهو انشقاق مجموعة من افراد المجتمع من خلال تصرفات شاذة مخالفة للمجتمع .
5-نظرية البناء الاجتماعي :وأصحاب هذه النظرية يرون ان المجتمع كلة مشكلة
خلاصةلنظريات تفسير المشكلات الاجتماعية
بعد استعراض النظريات السابقة يمكن القول بان المشكلة الاجتماعية
لا يمكن لا يمكن ارجاعها الى سبب واحد وبالتالي لا يمكن تفسيرها حسب نظرية واحدة لأنه امر معقد وبالغ التعقيد
مثال.......... فمن الممكن ان ننظر الى مشكلة وتوحي لنا من الخارج بان سببها هو التفكك الاجتماعي وعند التعمق نجد انه التغير الاجتماعي .وعلية يجب عدم تقيد انفسنا بنظرية واحدة عند محاولة تفسير مشكلة اجتماعية معينة .
عنوان المحاضرة
الفصل الأول
المحاضرة الرابعة
كيفية دراسة المشكلات الاجتماعية
قبل دراسة أي مشكلة اجتماعية يجب تحديد التالي
1- تحديد القواعد والمعايير التي يقاس على أساسها السلوك الانحرافي
2- تقدير الدرجة التي يمتثل فيها سكان المجتمع للقاعدة التي سوف تكون بمثابة المقياس
3-دراسة السلوك الانحرافي في ضوء الموقف الذي حدث فيه .
في ضوء هذه الخطوات يصل الباحث الى وصف سليم للمشكلة بالإضافة لإنارة طريقة لحل المشكلة الاجتماعية او حماية المجتمع منها
اهم المداخل والأساليب
لدراسة المشكلة الاجتماعية
الدين :
القانون
الصحافة :
: المدخل السيسيولوجي
مستويات دراسة المشكلة الاجتماعية
المستوى الوقائي
المستوى العلاجي
الصعوبات
التي تعترض حل المشكلة الاجتماعية
1- تعقد الموقف الاجتماعي
2- صعوبة اجراء التجارب في العلوم الاجتماعية
3- تعذر الوصول الى قوانين اجتماعية
4- صعوبة تجنب الباحث للنواحي الذاتية
•خبراته وانتمائه الأيديولوجي
•*وضعة الطبقي
•*موقفة في المجتمع
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تابع الصعوبات
التي تعترض حل المشكلة الاجتماعية
•5- استحالة دقة المقاييس
6- بعض الانطباعات الخاطئة عن المشكلات الاجتماعية.
7- عدم كفاية المعلومات عن بعض المشكلات
8- صراع القيم والمصالح
9- النقص في تكامل الحلول
امثلة
المشكلات الاجتماعية في الوطن العربي
1- المشكلات الزوجية والاسرية.
• مشكلة الطلاق
• مشكلة التفكك الاسري
• مشكلة وفاة احد الزوجين
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تابع امثلة
المشكلات الاجتماعية في الوطن العربي
• 2- مشكلات مجتمعية
• مشكلة التسول
مشكلة البطالة
•مشكلة البغاء
مشكلة جناح وتشرد الاحداث
مشكلة التلوث .
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة الخامسة
الفصل الثاني
الإدمان مشكلة اجتماعية متعددة الابعاد
>>>>>تمهيد
تعتبر مشكلة الإدمان وتعاطي المخدرات من اخطر أنواع المشكلات التي باتت تشكل تهديد واضح على المستوى الفردي والاجتماعي , اذا بدأت بالتفاقم والتطور مع تعقد الظروف الاجتماعية والضغوطات النفسية والاعباء الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي وكما ان الإدمان خطر اجتماعي يفترس الشباب الذين هم ذخيرة المجتمع . بالإضافة الى ان جميع الديانات تدعو لمكافحة الإدمان لما ثبت من خطورته وفداحة ضرره .
وبناء علية فان الإدمان مشكلة اجتماعية ينظر اليها من الجوانب التالية
الجوانب الاجتماعيةلمشكلة الإدمان
** الإدمان مشكلة نفسية وبدينة...... فالمخدر مهما كان نوعه يشكل بدون أي شك خطر على الجانب البدني و السيكولوجي مما يؤدي الى عدم تكييف المدمن مع نفسة ومع المجتمع بشكل عام.
** الإدمان مشكلة اقتصادية ....... لها جانب اقتصادي بالنسبة للفرد من ناحية . وللدولة التي تنفق أموال طائلة لمكافحة المخدرات ونشر الوعي بين المواطنين.
** الإدمان مشكلة اجتماعية .......يعتبر شكلا من اشكال عدم التجانس الاجتماعي خاصة انها تتعارض مع جميع القيم والمعايير الاجتماعية في العالم
شروط حدوث الإدمان
1- توفر المادة المخدرة
2- الشخص المدمن
3- الظروف البيئية والاجتماعية
اعتماد الفرد على عقار او عدم اعتماده يرجع الى العوامل التالية .
السمات الشخصية للفرد وتجار الفرد المتعاطي
طبيعة البيئة الاجتماعية والثقافية العامة للفرد
الخصائص الفارماكولوجية للعقار ( التركيبة ومكونات العقار )
انواع الادمان
1- الادمان النفسي او السيكولوجي : عبارة عن الرغبة في تعاطي المادة المخدرة لتحقيق الشعور بالانتباه
2- الإدمان الفسيولوجي او الجسمي : عملية اعتياد خلايا الجسم على المادة المخدرة ولا يستطيع العمل بدون وجودها , بالإضافة على الرغبة المستمر بالتعاطي وزيادة الجرعة مما يؤدي الى تدهور الشخص جسميا ونفسيا.
أنواع المواد المخدرة
هو المادة الفعالة نفسيا في النيكوتين وهو من اهم العقاقير التي يتناوله:التبغ ,النيكوتين
•*الكحوليات :هي من اقدم المواد النفسية التي تعاطها الانسان وتعتبر
•تعتبر الصين من اسبق المجتمعات الى معرفتها .:*الحشيش.البانجو. القنب هو من وهو من اكثر انواع المخدرات انتشار في دول الشرق الاوسط وساعد
رخصة على رواجه .
*الافيون ومشتقاته . من اقل المخدرات انتشار ويؤخذ اما عن طريق الاستحلاب او الشرب مع الشاي
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تابع أنواع المواد المخدرة
*الكوكايين: وهو منشط طبيعي يستخلصه من اوراق نبات الكوكا الذي ينمو في امريكا اللاتينية .
•القات : ينمو في افريقيا والصومال وكينيا خاصة , وعلى اكبر نطاق معروف في اليمن ويؤخذ عن طريق المضغ.
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عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة السادسة
تصنيف المخدرات
عليه يمكن ان نصف المواد المخدرة على النحو التالي .
مخدرات طبيعية
مخدرات تصنيعية
مخدرات تخلقيه
مهبطات
منشطات
مهلوسات
مفهوم الإدمان
المفهوم اللغوي .... الإدمان لغة هو المداومة على الشي او الاعتماد المطرد علية.
المفهوم العام : هو التعاطي المتكرر لمادة نفسية او لمواد نفسية , لدرجة ان المتعاطي ( المدمن ) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي , كما ان يرفض بل يعجز عن الانقطاع او التعديل وتصبح حياته تحت سيطر العقار .
التحليل السيسيولوجي للإدمان .
يرتبط الإدمان من وجهة النظر الاجتماعية ( السيسيولوجي ) بالمعايير الاجتماعية والقيم , فهو شكل من اشكال التكيف الانسحابي غير المتوافق مع المعايير والقيم السائدة بالمجتمع
اهم الاتجاهات الاجتماعية السيسيولوجي لتفسير الإدمان
الدور الاجتماعي ..
الخلل الوظيفي
الخلل الوظيفي
التعلم الاجتماعي
السلوك محصلة للتفاعل بين الفرد والمجتمع
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة السابعة
التأثيرات الاجتماعية والنفسية للإدمان
•* تحويل حياة المدمن الى نظام ذاتي مغلق يستطيع ان يمد نفسة بالسعادة واللذة وان ينعزل عن بقية المجتمع .
•* يبدو للمدمن ان نظام حياته متوازن اما بين التناوب المنتظم للنشوة والتعاسة
• بالإضافة الى ان العقار يمنحه شعور القيمة الحقيقة للتفاعل مع المجتمع ولكنة لا يعتمد عليه في حياته , حيث ان القيمة الحقيقة يستمدها من عالمة المغلق
•اذن يمكن القول ان للإدمان وظيفتين
•1) الهروب من الواقع الضاغط الذي لا يستطيع مواجهة
•2) انه ميكانزيم دفاعي يمنع ظهور الاعراض النفسية التي قد تدمر الذات
صفات شخصية المدمن
*الانطوائية والانعزال عن الاخرين
* الإهمال وعدم العناية بالمظهر
* الكسل الدائم والتثاؤب
* شحوب الوجه وعرق ورعشة في الأطراف
* فقدان الشهية والهزل والامساك
* العصبية
•اللجوء الى الكذب والخداع للحصول على المال
•* اللجوء الى السرقة
أسباب ادمان المخدرات لدى الشباب
تتنوع أسباب الإدمان على المخدرات حيث منها ما يكون
*أسباب نفسية ... مشاكل واضطرابات لفرد تدفعه لتناول العقار المخدر
*أسباب اجتماعية ... انفصال احد الإباء ورفاق السوء
*أسباب دينية .. البعد الديني عند الفرد يسهم في عمل أي محرم بدون أي رادع وخاصة الديني
>>>*أسباب تربوية .... قلة الوعي لخطورة المواد المخدرة
**** تحت توفر هذه الأسباب تقوم المخدرات بعملها وهي اشباع
حاجاته للشعور بذاته وتحقيق كيانه.
اضرار الإدمان
1.الاثار النفسية والعقلية للإدمان .
أ. تقليل الوعي .
ب. السلوك .ينشغل بالتعاطي والحصول على العقار
ج. جهاز المناعة تقوم المخدرات على اضعاف جهاز المناعة
2.الاثار الصحية والجسمية .الضعف العام والتدهور المستمر للجسم
3.الاثار الاجتماعية . تحطيم شخصية المدمن واذلالة
4. الاثار الاقتصادية . يوجه الجزء الأكبر من دخلة للحصول على العقار
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة الثامنة
المحور الأول
في علاج الإدمان
1 الاكتشاف المبكر من خلال الظواهر التالية
. العصبية
.تغيير الاهتمامات
. تدهور الصحة
. الكذب
. ظهور المخدر بالتحليل المعملي
المحور الأول
تابع علاج الإدمان
2.الجهود الجماعية من خلال
. الاسرة
. العيادات الخارجية
. الخدمة الاجتماعية
.اندية الدفاع الاجتماعي .
. التمريض النفسي
.
المحور الأول
تابع علاج الإدمان
3.دور المجتمع وهيئاته المختلفة
. دور الاعلام
. دور المؤسسات الدينية
. دور الاسرة
. دور المدرسة والجامعات
.دور الدولة في علاج الإدمان
عنوان المحاضرة
الفصل الثاني
المحاضرة التاسعة
المحور الثاني
في علاج الإدمان
1. العلاج الطبي: من خلال الطرق التالية
. منع المخدر منع بات دفعة واحدة
. الاستعاضة
. منع المخدر تدرجيا
. الابر الصينية .
المحور الثاني
في علاج الإدمان
2. العلاج النفسي والذي يتضمن التالي
. علاج الاضطرابات النفسية للمصاب
. التدريب لاتخاذ القرارات ومواجهة الضغوطات
. كيفييه الاسترخاء والتنفس والنوم الصحي
.
المحور الثاني
في علاج الإدمان
2.مراحل العلاج النفسي
.مرحلة التعرف على أسلوب العلاج
. مرحلة العلاج الفعلي في المستشفى
. نهاية العلاج والدخول تحت المظلة العائلية
. العلاج الاجتماعي
المحور الثالث
في علاج الإدمان
العلاج الاجتماعي والذي يتضمن العلاج الإسلامي التالي.
. تنمية العقيدة الإسلامية
. تنمية الجوانب الخلقية
.تنمية الجوانب العقلية
. تنمية القيم الاجتماعية
عنوان المحاضرة
الفصل الثالث
المحاضرة العاشرة
الفقر
وسبل مواجهته في الدول النامية
>>>>> تمهيد
الفقر يعتبر من اهم المشكلات الاجتماعية ,لأنه يؤثر في كثير من الناس , وينتشر الفقر في العالم بأرقم تهدد جهود التنمية المحلية والعالمية
مفهوم الفقر : حالة من الحرمان الكامل والمطلق , والذي ينجم عن سلسلة متصلة الحلقات من سوء التغذية والمرض وارتفاع معدلات الانجاب والبطالة والدخول المنخفضة.
مظاهر الفقر
من اهم المظاهر للفقر يمكن ان ايجازها بالتالي .
تفشي البطالة
انتشار الامراض وانخفاض المستوى الغذائي
انتشار تشغيل الاحداث
انتشار الامية
انخفاض المستوى الصحي
ارتفاع المواليد
انتشار الجريمة
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أسباب الفقر
أسباب ذاتية : متعلقة بالفقير نفسة كالميل الى الكسل
أسباب الثقافة السائدة للفقر : وهي ثقافة تخلق نفسها بنفسها من جيل الى جيل
السياسية الاقتصادية للدولة .
أساليب التخطيط المتخلفة في الدول النامية
فشل عمليات التنمية المتبعة في القضاء على البطالة والفقر
عدم مراعاة العدالة في توزيع الدخل
ضعف أساليب التكامل الاجتماعي
المصاحبات الملازمة للفقر . الجهل المرض الجوع كثرة المواليد
الاثار المترتبة على الفقر
ارتباط الكثير من الامراض بالبيئات الفقيرة
يرتبط ارتفاع نسبة المواليد
ذو علاقة سببية مباشرة بارتفاع معدل بالجريمة
يرتبط مباشرة بارتفاع نسبة البطالة
علاقة مباشرة بالأمية والجهل وسيطر سياسية التواكل
عنوان المحاضرة
الفصل الثالث
المحاضرة الحادي عشر
كيفييه مواجهة الفقر
* ضرورة حرص الدولة على توفير فرص عمل للفقراء
* التوسع فيلا مجال القروض للشباب الفقيرة لإقامة مشروعات
* توجيه الجهود لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة
* توعية الرعاية والاهتمام لتحسين الخدمات والمرافق والرعية الصحية
* تشجيع القطاع الخاص والجمعيات لتوفير فرص عمل
* التوسع في عقد الاتفاقيات الدولية لدعم المشاريع التنموية
* التوسع في معاشات الضمان الاجتماعي
عنوان المحاضرة
الفصل الرابع
المحاضرة الثاني عشر
الجريمة بين التنظير والتحليل
المفاهيم المتصلة بالجريمة
الجريمة : هي سلوك اجرامي انساني منحرف يمثل اعتداء على حق او مصلحة من الحقوق او المصالح التي يحميها الشرع والقانون
الانحراف : هو كل خروج عن أنماط السلوك الاجتماعي المألوف
والمتعارف علية في مجتمع ما وان لم يرد نصه بعقوبة معينة
السلوك الاجرامي : أي سلوك مخالف لسلوك المجتمع وموجة ضد المصلحة العامة , او أي شكل من اشكال مخالفة المعايير الأخلاقية التي يخالف عليها القانون .
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
, المجرم :هو الفرد الذي ينتهك القوانين والقواعد الجنائية في مجتمع ما مع سابق الإصرار.
سمات المجرمين .........
** عدم الإحساس بالمسئولية
**لا يشعر بالحرج من تصرف مخالفة للعرف والقانون
** القسوة وعدم الإخلاص والعجز عن الحب
** الفشل لوضع خطة لحياته
** عاجز عن التعلم
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
ضحايا الجريمة : الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي او جماعي بغض النظر عن الضرر نفسي , مادي , بدني , ....... الخ
التنظيمات الاجرامية : هي عبارة عن وجود مجموعة من الافراد الذين يقومون بالجريمة ويتواصلوا مع اشخاص مسؤولين يقدمون لهم الولاء التام ويصنف كل تنظيم حسب نوع الجريمة.
العودة للجريمة : هو عودة المجرم مرة أخرى لفعل جريمة أخرى بعد الأولى التي صدر عليه الحكمفيها:
تابع المفاهيم المتصلة بالجريمة
الضبط الاجتماعي :هو نوع من الضغط الذي يمارسه المجتمع على جميع لأفراده للمحافظة على النظام ومراعاة القواعد والقيم المتعارف عليها :
العقاب: الإجراءات التي يرى المجتمع اتخاذها للأشخاص الذين هم خارج القانون.....واهم سماته
** تحقيق العدالة ومحو العدوان على المجني علية
** الردع العام ويتم انذار الناس عن طريق العقاب
** الردع الخاص للمجرم للقصاص منه وسلب حريته من خلال عقوبة السجن مثلا
عنوان المحاضرة
الفصل الرابع
المحاضرة الثالثة عشر
الجريمة المنظمة
الجريمة المنظمة : هي من اكثر الجرائم انتشارا داخل المجتمع العربي
ويوم بها تنظيم معين متخصص لكل عضو دور معين يمارسه
اهم سمات الجريمة المنظمة ....
** انها ذو نشاط منظم بين عدد من الأشخاص
**الهدف تحقيق مكاسب اقتصادية
** تشمل على أنشطة دقيقة مثل الاستيلاء على الأرضي
** سريعة التنفيذ والدقة والفاعلية .
الاتجاهات المفسرة للجريمة
,الاتجاه الاجتماعي للجريمة . حقيقة اجتماعية قبل ان تكون قانونية
الاتجاه النفسي للجريمة . سلوك لا شعوري للتخلص من الصرعات التي يعاني من الفرد .
الاتجاه الاقتصادي للجريمة . هناك علاقة بين الفقر والحرمان للفرد وارتكاب الجريمة
الاتجاه الجغرافي للجريمة الموقع والمناخ كعامل أساسي في دفع الفرد للعمل الاجرامي .
الاتجاه البيئي للجريمة . . وهو علاقة البيئة المكانية للفرد وما تتضمن ضغوطات مختلفة على الفرد
الاتجاه القانون للجريمة حماية افراد المجتمع من منى اضرار متعمدة او عير متعمدة .