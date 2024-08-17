يشهد العالم اليوم تحولات اجتماعية وتكنولوجية كبيرة، مما يتطلب تغييرا في الخطاب الدعوي والمنبري لمواكبة هذه التحولات ومكافحة الأفات الاجتماعية التي تنتشر في مختلف المجتمعات الإسلامية خاصة و منها الجزائر بشكل رهيب، وخاصةً في الأوساط الشبابية

يشهد العالم اليوم تحولات اجتماعية وتكنولوجية كبيرة، مما يتطلب تغييرا في الخطاب الدعوي والمنبري لمواكبة هذه التحولات ومكافحة الأفات الاجتماعية التي تنتشر في مختلف المجتمعات الإسلامية خاصة و منها الجزائر بشكل رهيب، وخاصةً في الأوساط الشبابية

يشهد العالم اليوم تحولات اجتماعية وتكنولوجية كبيرة، مما يتطلب تغييرا في الخطاب الدعوي والمنبري لمواكبة هذه التحولات ومكافحة الأفات الاجتماعية التي تنتشر في مختلف المجتمعات الإسلامية خاصة و منها الجزائر بشكل رهيب، وخاصةً في الأوساط الشبابية

.

وتعتبر مساجد الجزائر من أهم المؤسسات التي تقوم بنشر الخطاب الدعوي، ومن هذا المنطلق، فإنها بحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة لمواكبة هذه التحولات الاجتماعية وتحقيق أهدافها في مكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك

بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية المعاصرة، وتهدف هذه المقالة إلى استكشاف بعض الأساليب الجديدة التي يمكن لمساجدنا في الجزائر اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف

بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية المعاصرة، وتهدف هذه المقالة إلى استكشاف بعض الأساليب الجديدة التي يمكن لمساجدنا في الجزائر اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف

بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية المعاصرة، وتهدف هذه المقالة إلى استكشاف بعض الأساليب الجديدة التي يمكن لمساجدنا في الجزائر اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف

.

من أهم الأساليب التي يمكن اعتمادها في مساجد الجزائر لمكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك هي تحديث مواعيد فتح المساجد مثل ما دعى إلى ذلك أحد الأساتذة الافاضل لتتناسب مع الأوقات التي