مكافحة الأفات الاجتماعية

سعد606

سعد606

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يشهد العالم اليوم تحولات اجتماعية وتكنولوجية كبيرة، مما يتطلب تغييرا في الخطاب الدعوي والمنبري لمواكبة هذه التحولات ومكافحة الأفات الاجتماعية التي تنتشر في مختلف المجتمعات الإسلامية خاصة و منها الجزائر بشكل رهيب، وخاصةً في الأوساط الشبابية.
وتعتبر مساجد الجزائر من أهم المؤسسات التي تقوم بنشر الخطاب الدعوي، ومن هذا المنطلق، فإنها بحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة لمواكبة هذه التحولات الاجتماعية وتحقيق أهدافها في مكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك.
بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية المعاصرة، وتهدف هذه المقالة إلى استكشاف بعض الأساليب الجديدة التي يمكن لمساجدنا في الجزائر اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف.
من أهم الأساليب التي يمكن اعتمادها في مساجد الجزائر لمكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك هي تحديث مواعيد فتح المساجد مثل ما دعى إلى ذلك أحد الأساتذة الافاضل لتتناسب مع الأوقات التي يكون فيها الشباب أكثر نشاطًا وتفاعلًا، وتنظيم دورات لكرة القدم ورحلات ترفيهية للأطفال والشباب تحت إشراف الجمعيات المسؤولة عن المساجد، كما يمكن تنظيم تجمعات إلكترونية وإنشاء شبكات إنترنت داخل المساجد لتعزيز التواصل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب.
إذا بشكل عام، يعتمد نجاح مساجد الجزائر في مكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك على قدرتها على تحديث الخطاب الدعوي والعمل بأساليب جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب الفعالة في تحقيق هذه الأهداف. ولذلك، فإن مثل هذه الجهود المبتكرة يمكن أن تساعد في تحقيق نتائج إيجابية وفعالة في مكافحة الأفات الاجتماعية وتهذيب السلوك.
رأيكم في الموضوع
 
آخر تعديل:
اهلا اخي الاستاذ سعد
و الله الموضوع متشعب و فيه و عليه كلام كثير
يلزمه قهوة مزيرة ههههههه

راح ارجع اخي الاستاذ سعد للنقاش
 
كلنا نعرف أن الآفات الإجتماعية أنها سلوك سلبي يؤثر على الأشخاص و المجتمع
و تأتي هذه الآفات من عدة عوامل منها إقتصادية و إجتماعية و ثقافية و غيرها
و نحارب هذه الآفات بمعاملة الناس بالمساواة و إعطاء لكل واحد منهم حقه و تشجيع التعليم لمحاربة الجهل و التطرف كما يُنصح بتعزيز العدالة الإجتماعية و الإقتصادية كما يجي تعزيز القيم الأخلاقية السامية لتكوين مجتمع سليم و مترابط
و أظن أن السبب الرئيسي لهذه الآفات هو غياب الوازع الديني

مشكور على الموضوع
 
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