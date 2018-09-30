تحية اليكم والى الاصدقاء القدامى

السلام عليكم الخاوة

اتذكر يوم الاول الذي التحقت بهذا المنتدى الرائع كانت لي ذكريات ومواضيع وتعلقيات مع الاصدقاء والاحباب في شوارع اللمة واقسامها التي كانت هنا والتي رحلت مع المظهر الجديد الذي اتخذه المنتدى

اريد ان ارسل تحية الى جميع الاصدقاء والاحباب الذي جمعتني بيهم الايام وساعات ودقائق اشتقت لكم كثيرا

قد اكون غبت لبضع السنوات لكن كان ولازال المنتدى يسكن في اعماقي عدت اليوم ولم اتعرف على الاصدقاء الذين تعرفت عليهم.انذاك ام انهم قامو بتغير الاسماء تحية لكم جميعا ودمتم في رعاية الله .