تحية اليكم والى الاصدقاء القدامى

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بيكهام

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
22 ماي 2008
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6,342
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النقاط
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#1
السلام عليكم الخاوة
اتذكر يوم الاول الذي التحقت بهذا المنتدى الرائع كانت لي ذكريات ومواضيع وتعلقيات مع الاصدقاء والاحباب في شوارع اللمة واقسامها التي كانت هنا والتي رحلت مع المظهر الجديد الذي اتخذه المنتدى
اريد ان ارسل تحية الى جميع الاصدقاء والاحباب الذي جمعتني بيهم الايام وساعات ودقائق اشتقت لكم كثيرا
قد اكون غبت لبضع السنوات لكن كان ولازال المنتدى يسكن في اعماقي عدت اليوم ولم اتعرف على الاصدقاء الذين تعرفت عليهم.انذاك ام انهم قامو بتغير الاسماء تحية لكم جميعا ودمتم في رعاية الله .
 
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بيكهام

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
22 ماي 2008
المشاركات
6,342
الإعجابات
891
النقاط
331
#3
قال Soumia hadj mohammed:
ياااه يااا بيكهام وناس اللمة القدامى
اهلا بيك اهلااا
وهذ المرة رح تبقى ولا ق طلة وتروح؟
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اهلا وسهلا ان شاء الله قاعدين ونخرجو في لحباب والخاوة لفوتنا وقت كبير معاهم هنا هاني نشوف وندور منا ومنهيه بلاك نشوفو الخاوة تاع زمان ههههههه ونعرفو الخاوة تاع ذرك
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
28 أوت 2011
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12,104
النقاط
981
العمر
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#4
قال بيكهام:
اهلا وسهلا ان شاء الله قاعدين ونخرجو في لحباب والخاوة لفوتنا وقت كبير معاهم هنا هاني نشوف وندور منا ومنهيه بلاك نشوفو الخاوة تاع زمان ههههههه ونعرفو الخاوة تاع ذرك
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هه مليح راني حاسة كي شغل كنت فالغربة ودرك رجعت هيهيهي
جيل تعك راهم بزاف لي غايبين انا نعقل عليك غي شويا هه
 
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بيكهام

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
22 ماي 2008
المشاركات
6,342
الإعجابات
891
النقاط
331
#5
اكيد تحس بغربة كي تبعد على اللمة تاع لحباب وقصرة الوقت لول كانت اللمة عندها مشاكل كانت تغيب علينا ب 15 نيوم شهر ونعاودو نتلمو ونبداو من جديد وذك جيل تاعي ربي يلاقينا بيهم ونتفكؤو ايام زمان راهي 11 سنة وانا هنا هههه
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,395
الإعجابات
12,104
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#6
هههههه بيناتنا حوالي 3 سنوات ، انا جيت بعدك
نظن من جيلك كاين @لاجودان شاف @عقيـــــــد اللمة
أم البراء
واحد راحلي سمو القرصان الساحل فوالا تفكرتو
 
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